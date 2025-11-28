El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Sonia López, en primer término y camisa azul, junto a la alcaldesa, en una imagen de archivo tomada en el Ayuntamiento de Santurtzi A. S.

La exconcejala de Santurtzi cesada tras la filtración del examen contradice a la alcaldesa en su despedida

Sonia López envía un e-mail a todos los trabajadores municipales desde su cuenta corporativa estando ya apartada del cargo

Laura González

Laura González

Viernes, 28 de noviembre 2025, 14:31

Comenta

Este jueves, en la misma jornada en la que el Ayuntamiento de Santurtzi dio luz verde a la creación de una comisión especial para investigar ... en profundidad la supuesta filtración de un examen de Policía a un agente en un proceso de selección, destapado en exclusiva por EL CORREO, la principal señalada, la exconcejala de Seguridad Ciudadana, envió un e-mail de despedida a todos los trabajadores municipales, unos 300. En esta misiva a la que ha tenido acceso este periódico, y que fue remitida a medianoche desde el correo corporativo municipal, el que ya no debería de poder utilizar tras haber sido materializado su cese -se produjo horas antes en el pleno-, contradice las palabras pronunciadas por la alcaldesa, Karmele Tubilla (PNV).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tragedia en Berriz: el menor fallecido y el herido tras ser arrollados por un autobús cuando iban en bici son primos
  2. 2

    ¿Qué significan los cuatro números de las líneas de Bizkaibus? La explicación que (quizás) no sabías
  3. 3 La receta tradicional vasca que enamora a Dabiz Muñoz: «Es una de las mejores del mundo»
  4. 4 La Guardia Civil detiene a la abadesa de las monjas cismáticas de Belorado por venta de obras de arte
  5. 5 El importante estudio que pide al SEPE suprimir el subsidio de mayores de 52 años: «Desincentiva el empleo»
  6. 6

    El atentado de Washington desata la caza del inmigrante
  7. 7

    Dámaso Quintana ofrece 60 millones para salvar a Vicinay de la liquidación
  8. 8 Una influencer argentina visita Bilbao y alucina con este aspecto de los vascos: «Son demasiado...»
  9. 9 La nota que una familia de Bilbao deja en el portal donde su iPhone robado marca la ubicación
  10. 10 Los vídeos inéditos del bombardeo de Gernika tomados por los reporteros del magnate Randolph Hearst

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La exconcejala de Santurtzi cesada tras la filtración del examen contradice a la alcaldesa en su despedida

La exconcejala de Santurtzi cesada tras la filtración del examen contradice a la alcaldesa en su despedida