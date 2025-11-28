La exconcejala de Santurtzi cesada tras la filtración del examen contradice a la alcaldesa en su despedida

Este jueves, en la misma jornada en la que el Ayuntamiento de Santurtzi dio luz verde a la creación de una comisión especial para investigar ... en profundidad la supuesta filtración de un examen de Policía a un agente en un proceso de selección, destapado en exclusiva por EL CORREO, la principal señalada, la exconcejala de Seguridad Ciudadana, envió un e-mail de despedida a todos los trabajadores municipales, unos 300. En esta misiva a la que ha tenido acceso este periódico, y que fue remitida a medianoche desde el correo corporativo municipal, el que ya no debería de poder utilizar tras haber sido materializado su cese -se produjo horas antes en el pleno-, contradice las palabras pronunciadas por la alcaldesa, Karmele Tubilla (PNV).

López asegura que el pasado día 6 de octubre puso su cargo a disposición de la regidora, por problemas de salud. «Un facultativo decide que debo permanecer en situación de IT (incapacidad temporal)». Por contra, Tubilla explicó el pasado martes que decidió apartar de sus funciones a la que fuera su mano derecha por «pérdida de confianza», al «ocultar información relevante sobre el caso». Después de eso, Karmele afirmó que «la entonces concejala de Seguridad Ciudadana me traslada que se va a coger inmediatamente la baja». Debido a los trámites el decreto no se publicó hasta el día 8.

En la carta, la exedil jeltzale niega «firme y categóricamente la filtración de ningún examen», afirmando que no tuvo acceso a él. Tubilla también explicó hace unos días que el jefe de la Policía le trasladó que existió un error en la custodia del examen, afirmando que «las preguntas llegaron al email de Sonia». A continuación ofrecemos las palabras íntegras que envío Sonia López a los trabajadores municipales.

Lankide agurgarria,

Como seguramente ya sabrás, ayer presenté mi dimisión como concejala del Ayuntamiento de Santurtzi. Ha sido una decisión muy meditada y trasladada hace tiempo, desde la calma y con firmeza. Personas cercanas a mí ya lo sabíais y aprovecho para agradeceros la discreción. Lo he hecho por coherencia personal y por lealtad a mi misma. Para marcar una línea roja en lo que a la invasión de mi vida privada se refiere. Pero, sobre todo, para proteger a las personas de mi entorno y poder garantizar un equilibrio entre mi vida personal y profesional. Una razón que ha adquirido mayor protagonismo tras los últimos acontecimientos, que mis allegados/as se han visto expuestos a sufrir desde la impotencia.

A partir de hoy, pondré todo mi empeño y las herramientas legales a mi alcance para hacer valer mi honor y mi integridad.

Quisiera aclarar, ante quienes habéis sido mis compañeros y compañeras durante más de dos años, ciertos aspectos publicados en diferentes medios de comunicación. Creo que os merecéis esta explicación por mi parte en dos aspectos fundamentales:

En relación con mi disponibilidad como concejala en las últimas semanas:

El 6 de octubre pongo mi cargo a disposición de la alcaldesa. Ese día era la tercera vez que lo hacía durante esta legislatura.

Razones de salud me llevan a solicitar asistencia médica ese mismo día y es un facultativo quien decide que debo permanecer en situación de IT (de hecho, continúo en la actualidad en esta situación y bajo supervisión médica).

Estas razones de salud motivan la delegación de las tres áreas que me habían sido delegadas en su momento (como así consta en el decreto de alcaldía publicado esa misma semana).

Decido esa misma semana solicitar mi reingreso al puesto laboral que ocupaba antes de ser nombrada concejala. Los motivos, los mismos que expongo en el primer párrafo de este email.

En coherencia con dicha decisión, anuncio a la alcaldesa que mi dimisión se producirá a más tardar antes de que finalice el mes de noviembre, para poder hacer efectiva mi reincorporación a mi anterior empleo en el plazo inferior a un mes desde la solicitud, tal y como está establecido legalmente. No pongo ningún inconveniente en presentar mi renuncia antes de esa fecha. Por respetar los plazos legales no puedo hacerlo después.

Toda la secuencia relatada hasta estas líneas está relacionada con razones de salud devenidas de situaciones que forman parte de mi vida personal ya explicadas al inicio del email, como así constan en los informes médicos emitidos hasta el momento, el último de ellos con fecha de hoy mismo, y que estoy en disposición de presentar donde sea procedente.

En cuanto al proceso de selección al que también se ha hecho alusión en medios:

Ante todo, y como premisa, niego firme y categóricamente la filtración de ningún examen. La utilización de los matices «supuesto» y «presunto» tendrán amparo legal, pero no moral. Es más:

En ningún momento participé en la negociación y elaboración de las bases aludidas. De hecho, fueron publicadas en marzo de 2023 en el BOB, mientras que yo tomé posesión de mi cargo como concejala en junio de 2023.

Obviamente, como cargo político no formo parte de ningún tribunal selectivo ni de valoración y, por lo tanto, tampoco formo parte del proceso selectivo aludido.

No tengo acceso a ningún examen, ya que éste se elabora en el seno del Tribunal, como corresponde.

El examen aludido en medios fue producto de un sorteo realizado en momentos previos a la hora de inicio de la prueba, en presencia, únicamente, de miembros del Tribunal (según se me informa).

No accedo a dependencias municipales desde el 6 de octubre, cuando aún no se había producido ninguna prueba selectiva, por las razones previamente aludidas.

Por respeto al proceso me niego a mantener ninguna reunión con ningún aspirante para tratar temas relacionados con dicho proceso selectivo. A pesar de que así se me solicita. Cuando esto sucede, emplazo a los cauces reglamentarios. Estos intentos de contacto conmigo y con algún miembro del Tribunal por parte de aspirantes para hablar sobre el proceso, que yo interpreto en ese momento como intentos de presión, también los puedo documentar, si procede. Aclaro que este hecho lo traslado al Tribunal desde el momento en que se produce, como es mi obligación.

Si hay sospechas o indicios de ruptura en la cadena de custodia, como también se ha publicado, corresponderá al Tribunal tal consideración, así como la valoración de las decisiones a adoptar. Sin embargo, no sólo no se suspende el proceso el día en que se supone que se identifica dicha ruptura, sino que mes y medio después de que los medios de comunicación sitúen ese hecho, el Tribunal mantiene el proceso en marcha y se siguen celebrando nuevas pruebas.

Como último punto, considero fundamental que se respete la independencia del Tribunal para la toma de decisiones actuales y futuras, sin presiones personales, políticas ni mediáticas. Un precepto que, a mi entender, se ha vulnerado gravemente a través de las publicaciones en medios de comunicación sobre este asunto.

Por último, quisiera finalizar este email con un mensaje de agradecimiento a todas las muestras y gestos de cariño recibidos durante estas semanas. No sabéis cómo de importantes han sido vuestros mensajes y llamadas. Grandes compañeros y compañeras, pero sobre todo, personas maravillosas a quienes me llevo en mi agenda y en mi corazón.

Bihotz bihotzez, mila esker