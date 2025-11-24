Santurtzi contratará a 36 personas en paro

Diana Martínez Santurtzi Lunes, 24 de noviembre 2025, 19:03 Comenta Compartir

Santurtzi tomará nuevas medidas contra el paro, que afecta ya a 3.074 personas o, lo que es lo mismo, el 13,59%, de la población actica. El Ayuntamiento ha lanzado un plan para contratar a 36 vecinos en situación de desempleo durante seis meses a partir de finales de este año. Para ello destinará una inversión superior a 938.700 euros, de los que Lanbide aporta 450.000 y los 488.700 restantes, las arcas municipales. Entre los perfiles destacan auxiliares administrativos, técnicos en edificación o informática, oficiales de albañilería, pintura, carpintería, etc. El plazo de inscripción está ya abierto hasta el 1 de diciembre en la web de Lanbide.

Por otra parte, el Consistorio mantiene abierta hasta el 2 de marzo una línea de ayudas a la contratación destinadas a empresas y profesionales con centro de trabajo y actividad económica en la localidad marinera. Con un presupuesto total de 105.200 euros, se concederá una cuantía de 4.000 a 11.000 euros por cada contrato de trabajo de carácter indefinido y en régimen de la Seguridad Social con un mínimo del 50% de la jornada laboral que se haya iniciado entre el 31 de julio de 2024 y el 30 de julio de este año. Además, los contratos deberán tener una pervivencia durante al menos 12 meses. La presentación de solicitudes deberá realizarse en la web municipal.

