Imagen de una pasada edición de estas rutas culturales. Juntas Generales de Bizkaia

Una ruta cultural por las ferrerías y los paisajes mineros de la comarca

El Museo de Las Encartaciones organiza un recorrido guiado de 27,5 kilómetros el 5 de octubre

Diana Martínez

Muskiz

Lunes, 22 de septiembre 2025, 18:12

Con el fin de poner en valor el patrimonio histórico vinculado al hierro y a las ferrerías que marcaron el desarrollo económico y social de Bizkaia, el Museo de Las Encartaciones, propiedad de las Juntas Generales, celebrará el próximo 5 de octubre la XVII edición de la ruta de las ferrerías y paisajes mineros, una actividad de senderismo cultural. Este año se presenta un recorrido inédito y más exigente, con una distancia de 27,5 kilómetros y un nivel de dificultad medio-alto.

La ruta partirá a las 9.00 horas desde la plaza de San Juan, en Muskiz, y finalizará en el Museo de Las Encartaciones, en Sopuerta. Durante el trayecto, los participantes podrán conocer enclaves de gran interés cultural y paisajístico, como el monte Mello, el coto minero de Alen con sus históricas minas (Sorpresa, María, Cecilia y Amalia Juliana), además de cargaderos de mineral y restos de ferrerías.

Será un itinerario guiado, ya que personal del museo explicará los detalles de los distintos restos mineros que esconden los montes de la comarca durante el camino. La inscripción, gratuita, debe hacerse en la web enkarterrimuseoa.eus. La organización dispondrá de tres avituallamientos a lo largo del recorrido, y a partir de las 14.30 un autobús lanzadera trasladará a los senderistas de vuelta a Muskiz.

