Queda desierto el contrato de las rampas mecánicas de Portugalete El PNV critica la «falta de solución» a la situación de estas infraestructuras mientras que el equipo de gobierno trabaja para volver a sacar la licitación «lo antes posible»

Diana Martínez Portugalete Viernes, 5 de septiembre 2025, 15:14 Comenta Compartir

Continúa el quebradero de cabeza que producen las rampas mecánicas a los vecinos de Portugalete. El Ayuntamiento sacó a licitación un nuevo contrato de mantenimiento de estas infraestructuras y ascensores por valor de 1,5 millones de euros, pero pasado el plazo para presentar ofertas por parte de las empresas, el proceso ha quedado desierto. Una tesitura que ha criticado el PNV desde la oposición. «Esta situación provoca un retraso importante en la puesta al día de las rampas mecánicas y ascensores dado que nos devuelve en la tramitación del expediente a la casilla de salida con el agravante de que a final de año vence la última prórroga del contrato de mantenimiento actual», expresa su portavoz, Gorka Kerejazu.

La formación jeltzale señala que «a día de hoy hay ejemplos de elementos parados desde hace mucho tiempo, uno en la cuesta de San Roque, donde el último tramo de escaleras mecánicas está fuera de uso, así como un ascensor en Buenavista». En ese sentido, Kerejazu subraya que «tras los problemas que se arrastran con la actual empresa mantenedora, el equipo de gobierno (PSE) es incapaz de formalizar un contrato con una empresa que realice la puesta a punto de las rampas mecánicas y escaleras así como un mantenimiento preventivo adecuado de los elementos mecánicos».

Por su parte, desde el equipo de gobierno han indicado a este diario que «se está trabajando para volver a sacar la licitación lo antes posible». Cabe recordar que desde mediados de 2022, cuando se detectó que no se estaba cumpliendo el servicio requerido por parte de la empresa encargada del mantenimiento de los accesos mecánicos, el Ayuntamiento ha multado a la compañía en «doce» ocasiones por un valor total de 110.000 euros. Esto es, hay doce mensualidades sin pagar en los últimos dos años.