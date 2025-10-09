Las putxeras, Bulego y la orquesta Vulkano animarán las fiestas de Balmaseda La celebración en honor a San Severino arrancará el próximo viernes 17 de octubre y culminará el domingo 26

Más de una treintena de actos repartidos en siete intensas jornadas sumergirán a Balmaseda en la fiesta para honrar a San Severino. El txupinazo se lanzará el próximo viernes 17 de octubre alas 19.00 horas, a cargo de 'Balmaberria Antzerki Taldea' y la plataforma 'Makroeolikorik ez', dando paso a la apertura de txosnas y a una parrillada popular. El sábado los más pequeños disfrutarán del txikugune en el frontón y de los gigantes de Ondalan. Ya por la noche, destaca la actuación del grupo Bulego, a las 22.30 horas.

Pero sin duda el plato fuerte volverá a ser el concurso internacional de Putxeras, que celebrará el miércoles 23 su 53 edición. Una cita emblemática que reunirá a cientos de cuadrillas en torno a este plato tan representativo de la villa, y que contará con reputados chefs cántabros formando parte del jurado. Este año el cartel que anuncia el certamen gastronómico lleva la firma del centro de creación artística para personas con discapacidad psíquica o intelectual Nahiarte.

Tras lanzar un concurso entre sus miembros, han elegido un ganador, pero todas las obras presentadas han dado forma a una exposición que se podrá visitar desde este viernes día 10 y hasta el 26 en el Klaret Antzokia.

Trial en Las Laceras

La recaudación de este año del concurso de putxeras irá destinada a apoyar las iniciativas que promueve esta asociación. Esa intenta jornada la cerrará la orquesta Vulkano, formación que en julio abarrotó Santurtzi después de ser vetada en Arrigorriaga por «hipersexualizar» a la mujer. Los festejos en la localidad encartada culminarán el domingo 26 con herri kirolak y el XXXIV Trial San Severino en Las Laceras, una prueba con gran trayectoria y numerosa afición local.

