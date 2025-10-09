El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El concurso internacional de ollas ferroviarias alcanzará su 53 edición. Luis Ángel Gómez

Las putxeras, Bulego y la orquesta Vulkano animarán las fiestas de Balmaseda

La celebración en honor a San Severino arrancará el próximo viernes 17 de octubre y culminará el domingo 26

Laura González

Laura González

Jueves, 9 de octubre 2025, 17:33

Comenta

Más de una treintena de actos repartidos en siete intensas jornadas sumergirán a Balmaseda en la fiesta para honrar a San Severino. El txupinazo se lanzará el próximo viernes 17 de octubre alas 19.00 horas, a cargo de 'Balmaberria Antzerki Taldea' y la plataforma 'Makroeolikorik ez', dando paso a la apertura de txosnas y a una parrillada popular. El sábado los más pequeños disfrutarán del txikugune en el frontón y de los gigantes de Ondalan. Ya por la noche, destaca la actuación del grupo Bulego, a las 22.30 horas.

Pero sin duda el plato fuerte volverá a ser el concurso internacional de Putxeras, que celebrará el miércoles 23 su 53 edición. Una cita emblemática que reunirá a cientos de cuadrillas en torno a este plato tan representativo de la villa, y que contará con reputados chefs cántabros formando parte del jurado. Este año el cartel que anuncia el certamen gastronómico lleva la firma del centro de creación artística para personas con discapacidad psíquica o intelectual Nahiarte.

Tras lanzar un concurso entre sus miembros, han elegido un ganador, pero todas las obras presentadas han dado forma a una exposición que se podrá visitar desde este viernes día 10 y hasta el 26 en el Klaret Antzokia.

Trial en Las Laceras

La recaudación de este año del concurso de putxeras irá destinada a apoyar las iniciativas que promueve esta asociación. Esa intenta jornada la cerrará la orquesta Vulkano, formación que en julio abarrotó Santurtzi después de ser vetada en Arrigorriaga por «hipersexualizar» a la mujer. Los festejos en la localidad encartada culminarán el domingo 26 con herri kirolak y el XXXIV Trial San Severino en Las Laceras, una prueba con gran trayectoria y numerosa afición local.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El motivo que ha llevado a un avión del Gobierno francés a sobrevolar Bizkaia durante horas
  2. 2

    15.000 familias vascas se beneficiarán de las nuevas ayudas para el cuidado de hijos
  3. 3 La confesión de Unai Simón: «Me da ardor de estómago jugar con la camiseta rosa o morada en los partidos de Champions en San Mamés»
  4. 4

    4 detenidos y 40 identificados en una megarredada contra la venta ilegal en Cortes
  5. 5

    Nuevo choque entre Cuerpo y Díaz por la ampliación a diez días del permiso por fallecimiento de un familiar
  6. 6

    «Senegal se va a quedar con nuestros atuneros»
  7. 7

    Hamás e Israel firman una paz temporal mientras los rehenes son reunidos en puntos seguros de Gaza
  8. 8 El restaurante de Bilbao donde se cocinan unos de los mejores callos del mundo y otras delicias
  9. 9

    La jefa de producción de obra, un padre de cinco hijos, un trabajador ecuatoriano y otro guineano: las vidas sepultadas por un futuro hotel de lujo
  10. 10 Gastronomika rinde honores a la nobleza de la chuleta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Las putxeras, Bulego y la orquesta Vulkano animarán las fiestas de Balmaseda

Las putxeras, Bulego y la orquesta Vulkano animarán las fiestas de Balmaseda