La concejala de Cultura, Estíbaliz Freije, y el presidente del evento, Joseba Gotzon, presentan la programación. Ayuntamiento de Portugalete

Portugalete vibrará con ochotes de Lisboa, Bilbao, Durango y Bergara

El centro cultural Santa Clara acogerá desde el jueves el Festival Internacional de estas formaciones, que culminará con una kalejira el domingo

Diana Martínez

Portugalete

Lunes, 24 de noviembre 2025, 18:59

Comenta

El Festival Internacional de Ochotes de Portugalete cumple este año veintiséis ediciones y lo celebrará esta semana por todo lo alto. Del jueves al domingo, el centro cultural Santa Clara acogerá conciertos corales de cinco grupos formados por ocho integrantes. El evento arrancará el día 27 con la actuación de Astarloa, una agrupación de Durango, mientras que la jornada siguiente será el turno de Olisipo, llegados desde Lisboa.

La ciudadanía podrá disfrutar de las voces de Alai Berri (Bergara) el sábado y, para terminar, el domingo tendrá lugar una kalejira que recorrerá el casco histórico de la villa a manos de Txipli Txapla (Bilbao) y Zornotza (Amorebieta). El acceso al centro cultural será libre hasta completar aforo y todas las actuaciones arrancarán a las 20.00 horas, a excepción de la kalejira del domingo, que se iniciará a las 13.00.

