Portugalete lanza un plan de empleo para contratar a cincuenta parados Como novedad, se otorgarán siete puntos a los candidatos que nunca se hayan presentado a estos programas

Diana Martínez Portugalete Jueves, 16 de octubre 2025, 17:50

Con el fin de disminuir la tasa de paro de Portugalete, que se sitúa en el 12,5%, el Ayuntamiento ha lanzado un nuevo plan de empleo con el fin de contratar a cincuenta personas durante seis meses a media jornada. Se trata de «cubrir las necesidades de trece áreas municipales», ha recalcado este jueves la edil de Empleo, Sara Novo.

De esa manera, se demandan perfiles de administrativos, animadores socioculturales, pintores, albañiles, carpinteros, informadores cívicos, dinamizadores culturales y licenciados en Derecho, entre otros. Los contratos, por valor de 652.000 euros (más de 460.000 los aporta Lanbide y la partida restante, las arcas municipales), comenzarán a finales de año. Los interesados tienen de plazo para inscribirse desde hoy hasta el próximo miércoles 22, en la web de Lanbide.

Como novedad, para favorecer un mayor número de participantes, habrá un cambio en el proceso de selección. En esta ocasión, se otorgará siete puntos a los candidatos que nunca se hayan presentado a un plan de empleo. En cuanto al resto de puntajes, se mantendrá la lista habitual. Los menores de 35 obtendrán cuatro puntos, entre 35 y 44 dos, mayores de 45 tres y mujeres tres.

