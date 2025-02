La oposición de Santurtzi arremete contra el PNV por los impagos en las comunidades de vecinos

Nueva bronca en el Ayuntamiento de Santurtzi, que este jueves celebró una sesión plenaria donde los grupos de la oposición arremetieron contra el equipo de ... gobierno, conformado por el PNV, por la deuda que acumula la institución en las comunidades de vecinos donde alberga viviendas o locales municipales. Una problemática de la que EL CORREO se hizo eco hace dos semanas, por la que los propietarios de un portal de Mamariga llevarán a juicio al Consistorio por un impago de más de 25.000 euros.

Pero este barrio no es el único punto de Santurtzi donde hay deudas municipales. En la calle Gabriel Aresti se debe un importe de 3.000 euros y en otro portal de Genaro Oraá, en pleno centro, 2.500 a fecha de octubre. En la sesión plenaria de hoy se abordó otro caso en una comunidad de Doctor Ferrán, en Kabiezes, donde el impago alcanza los 8.000 euros.

La oposición al completo se mostró crítica al respecto. «Resulta que el Ayuntamiento es el mayor moroso. Que una comunidad de vecinos tenga al día sus cuentas es primordial, entre otras cosas, para poder llevar a cabo el debido mantenimiento de los edificios. Cuando esto no sucede y hay propiedades que acumulan deuda por no aportar su parte correspondiente de cuota se dan retrasos en la toma de decisiones para ejecutar obras y mejoras o la imposibilidad de acceder a préstamos por existir morosidad», recalcó Amaia Ginea, edil de EH Bildu, cuyo grupo presentó una moción para solventar los impagos «en el menor plazo posible» y poner en marcha las herramientas necesarias para que no vuelva a repetirse lo sucedido. Una iniciativa que salió adelante por unanimidad.

«Esto es vergonzoso»

«¿Cuántas cuotas hay que estar sin pagar para que la deuda llegue a 8.000 o 25.000? ¿Y nadie se da cuenta de ello?», preguntó el socialista Juan Andrades. «Si yo no cumplo con mis obligaciones me cobran un recargo, y puede que hasta me embarguen. Lo más llamativo fue la respuesta de la alcaldesa, Karmele Tubilla, en la última comisión, donde dijo que es imposible o muy difícil cuantificar lo que se debe porque las administraciones de fincas no mandan las actas. ¿Es que el Ayuntamiento no va a las reuniones de vecinos?», añadió. Desde Elkarrekin Podemos, Ainhoa Lopera exigió al equipo de gobierno «cumplir con sus obligaciones».

«Esto es vergonzoso. Ante la noticia publicada en la prensa, preguntamos en la última comisión cuánto se debe, a cuánta gente y desde hace cuánto tiempo. Cuál es nuestra sorpresa cuando la respuesta que recibimos es que no se tiene ni idea de cuánto debemos ni a quién», apuntó el portavoz del PP, Luis Ángel Urdiales.

Desde el equipo de gobierno, el concejal de Obras y Servicios, Miguel Álvarez, volvió a asumir el «fallo en el procedimiento interno» y afirmó que se está trabajando no solo en abonar las cuotas pertinentes, también en un nuevo protocolo para evitar que se repita lo sucedido.

Por otra parte, en la sesión se aprobó por unanimidad una moción del PSE para instar al equipo de gobierno a actualizar y publicar las bolsas de trabajo en el portal de transparencia.