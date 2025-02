Una comunidad de Santurtzi llevará a juicio al Ayuntamiento por impago de 25.000 euros en cuotas

Diana Martínez Santurtzi Jueves, 13 de febrero 2025, 18:03 | Actualizado 18:16h. Comenta Compartir

La necesidad de rehabilitar edificios, con el gasto que suponen las derramas para reformar la fachada o instalar un ascensor, conlleva que algunos propietarios no ... hagan frente al coste. Pero no siempre son los residentes los que no cumplen con sus obligaciones de pago. En Santurtzi, una comunidad de vecinos llevará a juicio al Ayuntamiento por un impago que asciende a más de 25.000 euros.

En este edificio, ubicado en la calle Bogadores del barrio de Mamariga, hay dos locales para las brigadas de obras –con un espacio para almacenar herramientas, algún vehículo, además de hacer de vestuario–, el archivo municipal y otras dos lonjas cedidas a asociaciones. En total, 980 metros cuadrados de los que es propietario el Ayuntamiento y por el que debe aportar unas cuotas mensuales como el resto de vecinos de la comunidad. En el acta de una reunión de la comunidad, a la que ha tenido acceso EL CORREO, fechada el pasado mes de enero, se da cuenta de que la deuda del Ayuntamiento asciende a 25.426 euros y que «por unanimidad se aprueba su inmediata reclamación por vía judicial de ser necesario». El documento destaca que la comunidad reclamó la deuda al Consistorio «en 2024» pero «no abonó cantidad alguna, por lo que se les volverá a reclamar». Además, se acuerda «por unanimidad acudir al Ararteko por estos impagos y, de continuar con los mismos, acudir igualmente a la vía judicial, como ya ha sido acordado por todos los propietarios». Mamariga no es el único punto de Santurtzi donde hay deudas municipales. En la calle Gabriel Aresti se debe un importe de «3.000 euros» y en otro portal de Genaro Oraá, en pleno centro de la localidad y justo frente a la casa consistorial, donde se encuentra el área de Urbanismo y Medio Ambiente, «2.500 a fecha de octubre», señalan a este diario los vecinos, que han preferido quedar bajo el anonimato. Carlos Sáez, EH Bildu «Es bochornoso que los vecinos se sientan desprotegidos porque el mayor moroso es el Ayuntamiento» Es una situación que denunció este jueves Carlos Sáez, concejal de EH Bildu, tras apuntar que «es bochornoso que comunidades de vecinos se sientan desprotegidos porque el mayor moroso es el Ayuntamiento». El grupo político registrará este mes una moción para «reclamar al equipo de gobierno el pago de las deudas y dar una solución definitiva para que no haya más quejas vecinales en este sentido. El Consistorio tiene que ser ejemplo de actuación». «El procedimiento ha fallado» Preguntado al respecto, el Ayuntamiento ha señalado, sin precisar cifras, que cuenta con numerosas viviendas de titularidad municipal y varios locales que forman parte de una comunidad de vecinos. «Es cierto que se han detectado pagos pendientes de realizar y que esa cantidad se ha visto incrementada en los últimos años debido a un aumento de las derramas extraordinarias, en su mayoría relacionadas con la mejora de los elementos estructurales en los edificios». Por ello, «con objeto de subsanar esta situación lo antes posible, los servicios económicos municipales están procediendo a efectuar los pagos correspondientes», añaden. «No cabe duda de que el procedimiento interno ha fallado ya que dichas cantidades pendientes de pago no han sido detectadas en tiempo y forma», reconoce el equipo de gobierno (PNV). Para evitar que se repita lo ocurrido, el Consistorio «está estudiando un nuevo protocolo de actuación para optimizar el procedimiento interno y mejorar la comunicación tanto con las comunidades de vecinos como con las administraciones de fincas. Se trata de que el Ayuntamiento sea conocedor de sus obligaciones de pago a la mayor brevedad posible», señala.

