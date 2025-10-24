Una feria con concurso de castañas, productos artesanos y plantas medicinales en Galdames La plaza de San Pedro acoge este fin de semana un programa lleno de actividades para celebrar el Gaztainaga Eguna

Diana Martínez Galdames Viernes, 24 de octubre 2025, 10:10

La plaza San Pedro de Galdames acogerá este fin de semana un programa repleto de actividades para celebrar el Gaztainaga Eguna. Consolidado ya como una de las citas más importantes del mes en Las Encartaciones, y coincidiendo este año con el 27 aniversario de la asociación Gaztainaga Kultur Elkartea, que organiza el evento, arrancará el sábado con la clasificación de setas en el aula de cultura del Ayuntamiento durante toda la tarde, que estará amenizada por la banda local de txistularis, la actuación musical de Bion Project y, por la noche, será el turno del grupo Satélites.

La jornada principal tendrá lugar el domingo con la XVII exposición micológica, plantas medicinales y venta de productos artesanos en la carpa de la plaza a partir de las 10.30 horas. También tendrá lugar la tradicional carrera 'Vertical Pico de la Cruz-Gran premio Gaztainaga', una prueba deportiva que intenta todos los años batir el récord de subida al emblemático Pico La Cruz de Galdames. El recorrido es de 6,5 kilómetros y la prueba es puntuable para la liga de carreras de montaña de Bizkaia. Habrá un premio de 800 euros para quien logre marcar un nuevo récord, tanto en categoría femenina como masculina.

Por otro lado los asistentes podrán disfrutar del IX concurso gastronómico de castaña, donde se podrán presentar platos como guisos o postres teniendo como ingrediente básico la castaña, de 12.30 a 13.00. Mientras, desde la organización ofrecerán una degustación gratuita de castañas asadas y revuelto de champis. La feria culminará con una comida popular.