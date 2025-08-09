El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Detenido por robar y herir de gravedad a una mujer de avanzada edad en un portal de Portugalete

El atacante, un hombre de 39 años, le arrojó al suelo con dureza para sustraerle las joyas que llevaba puestas

S. Osorio

Sábado, 9 de agosto 2025, 18:09

Un hombre de 39 años fue detenido este viernes en Santurtzi como presunto autor de un delito de robo con violencia a una mujer de ... avanzada edad cometido el pasado 25 de julio en Portugalete. El arrestado le agredió en el portal de su vivienda arrojándola al suelo con dureza para sustraerle las joyas que llevaba puestas.

