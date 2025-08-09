Detenido por robar y herir de gravedad a una mujer de avanzada edad en un portal de Portugalete
El atacante, un hombre de 39 años, le arrojó al suelo con dureza para sustraerle las joyas que llevaba puestas
S. Osorio
Sábado, 9 de agosto 2025, 18:09
Un hombre de 39 años fue detenido este viernes en Santurtzi como presunto autor de un delito de robo con violencia a una mujer de ... avanzada edad cometido el pasado 25 de julio en Portugalete. El arrestado le agredió en el portal de su vivienda arrojándola al suelo con dureza para sustraerle las joyas que llevaba puestas.
Según han informado este sábado fuentes del Departamento vasco de Seguridad, tras los hechos, la víctima tuvo que precisar atención médica, ya que su estado revestía gravedad. Fue trasladada al Hospital de Cruces en Barakaldo.
Los hechos se remontan al pasado 25 de julio. Las investigaciones llevadas a cabo por la Ertzain-etxea de Muskiz durante las últimas semanas permitieron la identificación del presunto autor del robo y la agresión, un varón con diversos antecedentes policiales, según ha detallado la Ertzaintza. El detenido fue conducido a dependencias policiales para realizar las correspondientes diligencias.
