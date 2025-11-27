Denuncian el «grave colapso» de los servicios sociales del Ayuntamiento de Barakaldo

Laura González Barakaldo Jueves, 27 de noviembre 2025, 20:15 Comenta Compartir

Una situación «preocupante» y también «insostenible». Así es como definen desde el principal grupo de la oposición en Barakaldo, EH Bildu, y también los propios trabajadores municipales, la gestión que se está llevando a cabo en los servicios sociales del Ayuntamiento, denunciando un «grave colapso» que afecta a vecinos con graves carencias. Un tema que ha sido abordado este jueves en el pleno ordinario de noviembre, con una petición del grupo abertzale para reforzar la plantilla y que eso permita abordar con urgencia la tramitación de las ayudas de emergencia social, «utilizadas para el pago de hipotecas, del alquiler, para evitar desahucios o cortes de suministro».

Según han apuntado, existe una situación de «parálisis» y hay numerosas solicitudes emitidas hace meses sin tramitar «debido a la falta de recursos humanos y organizativos». «¿Qué sentido tiene una ayuda de emergencia que no responde a tiempo? Una emergencia no puede esperar medio año, y es inaceptable que los servicios públicos fallen cuando más se les necesita», han añadido desde la formación, solicitando poner en marcha «de manera inmediata» todos los trámites necesarios para abordar el problema. Desde la sección sindical de LAB, la que cuenta con mayor representación en el Consistorio, indicaron recientemente en un comunicado que existe un «deteorioro profundo» de los servicios sociales, lo que «compromete gravemente la atención» que se brinda a los vecinos, afirmando que no se debe a un hecho puntal, sino a la «falta continuada de sustituciones, de refuerzos y de recursos mínimos para prestar un servicio esencial».

El resto de la oposición, PP y Elkarrekin, han apoyado esta petición, ampliándola a todas las áreas municipales que carecen también de personal adecuado, como Recursos Humanos y Hacienda, algo que también han suscrito desde el PSE. Por su parte, el PNV, su socio de gobierno, ha reconocido que los procesos de consolidación y estabilización de la plantilla municipal «generan dificultades para cubrir distintos puestos», aclarando que «no es un problema de voluntad». A pesar de ello, el concejal David Solla ha apuntado que se ha «reorganizado el trabajo del área de ayudas económicas», priorizando casos, afirmando que EH Bildu pinta de «catastrofista» la situación.

Multirreincidencia

En esta sesión –de la que se ha ausentado la alcaldesa, Amaia del Campo (PNV), por motivos familiares– se ha aprobado una moción de PNV y PSE para abordar el tema de los delincuentes multirreincidentes. Todo partió de una moción del PP, solicitando el endurecimiento del Código Penal, pero el equipo de gobierno ha abogado por instar a dotar a todos los actores dentro de un proceso penal de las herramientas para actuar de una forma más ágil y eficaz, y reforzar los juzgados en Euskadi. También se ha rechazado una propuesta de Elkarrekin para poner en marcha una tarjeta social en el Kbus, ya que no se puede integrar en el sistema Barik.

