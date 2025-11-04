El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Barakaldo realiza nuevas mediciones de la calidad del aire en los entornos escolares

Alumnos del colegio Rontegi y de los institutos Beurko, Minas y Trueba colocan probetas para analizar el dióxido de nitrógeno y buscarán soluciones para mejorar el ambiente

Laura González

Laura González

Martes, 4 de noviembre 2025, 15:50

Con el objetivo de generar conciencia y sensibilización ambiental entre los más pequeños, el Ayuntamiento de Barakaldo vuelve a poner en marcha su proyecto 'Ciencia ciudadana sobre calidad del aire y salud infantil'. De la mano del colectivo Sagarrak-Ekologistak Martxan, realizarán hasta febrero mediciones de los niveles de dióxido de nitrógeno, contaminante generado principalmente por el tráfico rodado, en el colegio Rontegi y los institutos Beurko, Minas y Trueba.

Tras llevarlo a cabo el curso pasado en los centros Munoa, Juan Ramón Jiménez, Alazne y Mukusuluba, volverán a colocar en estos otros puntos un total de 60 probetas. Tras analizar los datos en un laboratorio realizarán una reflexión colectiva y buscarán soluciones para mejorar el ambiente. «Queremos que comprendan cómo su forma de desplazarse o los hábitos de su entorno afectan al aire que respiramos», ha declarado la concejala de Desarrollo Sostenible y Medio Natural, Alba Delgado (PSE).

Esta propuesta está dirigida al alumnado del tercer ciclo de primaria y de la ESO, invitándoles a convertirse en pequeños científicos, adquiriendo conocimientos sobre la contaminación, la movilidad sostenible y la salud. «Es una manera de educar en ciencia y sostenibilidad desde la experiencia directa», ha añadido la edil. La intención del Consistorio es la creación de un mapa de calidad del aire de Barakaldo gracias a esta iniciativa, cuyos datos ya se han empleado para elaborar la zona de bajas emisiones y el plan de movilidad urbana sostenible, proyectos en los que trabaja el Ayuntamiento en la actualidad.

