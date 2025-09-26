Barakaldo pide ayuda a Lanbide para dar trabajo a vecinos desempleados

Laura González Viernes, 26 de septiembre 2025, 18:10 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Barakaldo es uno de los once municipios y ciudades, entre los que también figura Sestao, que han sido elegidos por el Gobierno vasco para poner en marcha la fase piloto de la nueva estrategia autonómica en materia de trabajo. Con el nuevo Plan de Empleo y Desarrollo Local, a través del cual Lanbide confiere a los municipios competencias, se elabora un diagnóstico sobre la situación en cada consistorio, para dar forma a un plan específico para cada localidad. En este contexto, y teniendo en cuenta que Barakaldo cuenta con una cifra de paro que ronda el 11,5% (un punto por debajo de Bilbao y casi el doble de la media vasca y del territorio), tiene ya hecha su hoja de ruta: 52 proyectos con los que espera dar trabajo a un total de 117 vecinos desempleados.

Para ello ha solicitado al servicio vasco de empleo 2 millones de euros. El Ayuntamiento quiere destinar de esa ayuda, 834.000 euros a proyectos de utilidad pública, con la contratación directa de 70 personas durante un período máximo de seis meses, para desarrollar casi una treintena de proyectos. Entre los puestos ofertados figuran un oficial y dos peones forestales, cuatro auxiliares administrativos, tres psicólogos, otros tantos jardineros; dos peones de viales, cinco administrativos, dos limpiadores, un chófer, un auxiliar de cocina y un veterinario, entre otras muchas plazas.

Una lista, no obstante, provisional, sujeta a la resolución de la solicitud, que una vez sea aprobada pondrá en marcha todo el proceso. El plan, como explicó ayer David Solla, presidente de la agencia de desarrollo local Inguralde, está dirigido a personas «desempleadas, empadronadas en el municipio, e inscritas y dadas de alta como demandantes en Lanbide». Los proyectos a los que pretenden incluir personal han sido «detectados y serán desarrollados en coordinación» con la gran mayoría de las áreas municipales.

En cuanto a los jóvenes, de entre 16 y 29 años, el Ayuntamiento ha diseñado un plan específico, para dar trabajo a 47 de ellos, con una duración de un máximo de ocho meses. En este caso se buscan seis técnicos especialistas de aplicaciones informáticas, cuatro monitores de movilidad sostenible, catorce auxiliares, cuatro arquitectos y otros perfiles como técnico en prevención de riesgos, psicólogo, técnico en marketing digital, auxiliar de sonido y mecánico. Este proyecto cuenta ya con la aprobación del servicio vasco de empleo, con 997.000 euros.

Ayudas para indefinidos

Al margen de ello, Barakaldo también volverá a incentivar la contratación indefinida de personas desempleadas con ayudas dirigidas a las empresas del municipio que hayan firmado un contrato de estas características entre el 1 de junio de 2024 y el 31 de mayo de este año. La subvención cubrirá un 75% de los costes, llegando a la totalidad en el caso de que los empleados fueran perceptores de la RGI, menores de 35, mayores de 55 o parados de larga duración. Para esta actuación el Ayuntamiento destinará una partida de 192.000 euros.

