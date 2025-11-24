Barakaldo bailará en ayuda del pueblo palestino

Laura González Barakaldo Lunes, 24 de noviembre 2025, 18:56 Comenta Compartir

Destacados nombres de la escena de la danza, como Carmen Fumero, Juimet Ennar, Poliana Lima, Julio Ruiz, Juan Berlanga y Dani Hernández, entre otros, participarán el próximo 14 de diciembre en Barakaldo en un acto «de apoyo, reflexión y visibilización a través de la cultura» hacia el pueblo palestino. El objetivo no es otro que recaudar fondos que se destinarán a familias de Gaza. «Pese al alto al fuego, el genocidio por parte de Israel sigue ocurriendo y ahora con el frío hay mucha gente que, además de alimentos, necesita mantas o una carpa», declaró este lunes Mercedes L. Caballero, periodista y fundadora de esta iniciativa.

«Sentía la necesidad de pasar a la acción y de dar una respuesta como ciudadanos solidarios a través de la danza, que es algo que se puede expresar con el cuerpo y no necesita traducción». Para ello, y junto a dos compañeras, Elvira Giménez y Mamen Muñoz, lanzaron una convocatoria a bailarines y coreógrafos a través de Instagram, y tras obtener 21 propuestas, dieron forma a esta gala. «Hablamos con una gestora cultural que reside en Bilbao y lo primero que pensamos fue en Barakaldo. Se implicaron y nos dieron enseguida un 'sí'», relató agradecida.

Este espectáculo contará con una decena de artistas y en él colaborarán también varios de los que no fueron inicialmente seleccionados. Todos ellos, llegados de distintos puntos del país, se costearán el viaje y la estancia, y actuarán de manera gratuita. Además, tal y como remarcaron la alcaldesa de la localidad, Amaia del Campo (PNV), y la nueva directora del teatro, Sonia Cámara, todos los trabajadores desempeñarán su cometido esa jornada de manera desinteresada, sin cobrar. El espacio será también cedido gratis por el Ayuntamiento.

Entradas y fila 0

La gala, que arrancará a las 17.30, durará unas tres horas, con un breve descanso, y se compondrá de pequeñas piezas, de unos 15 minutos cada una, con la danza como protagonista. Todo el dinero recaudado de la venta de entradas, que ya están disponibles en la web del teatro y en las taquillas (entre 12 y 18 euros), se destinará de manera íntegra a familias palestinas a través de la asociación Mundubat, que trabaja con dos colectivos de Gaza, la agrupación de agricultores y la de mujeres. Para quienes no puedan acudir al evento pero quieran aportar, se ha habilitado una fila 0, para hacer donaciones.

