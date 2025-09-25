El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La línea de alta tensión partirá desde la subestación de Abanto, que se ubica junto a la A-8 y la refinería de Petronor. E. C.

El Ayuntamiento al completo rechaza las dos líneas de altas tensión que plantean instalarse en Abanto

Una moción conjunta de la corporación afirma que ambos proyectos afectan de «manera directa» a zonas de gran valor natural del municipio y de interés histórico y patrimonial que merecen protección

Diana Martínez

Abanto

Jueves, 25 de septiembre 2025, 17:39

Los partidos políticos con representación en el Ayuntamiento de Abanto (PNV, EH Bildu, Indaz y PSE), han aprobado este jueves en pleno de forma unánime una moción para manifestar su «rechazo y preocupación» por los dos proyectos de líneas de alta tensión que se plantea instalar en el municipio, uno por parte de Solaria y otro por I-DE Redes Eléctricas. El texto que ha salido adelante subraya que la línea de evacuación del parque solar de Solaria «supone duplicar el número de torretas inicialmente previstas y atravesar zonas rurales y montes de alto valor ecológico, incidiendo gravemente en entornos como Murrieta, San Pedro, Las Carreras, Putxeta, La Balastera y Cotorrio».

Por su parte, el proyecto que unirá Castro con Abanto «afectará igualmente a los barrios rurales del municipio con nuevas torretas y servidumbres que alterarán el paisaje y la calidad de vida de las personas residentes». Ambos planes «afectan de manera directa a zonas de gran valor natural, con flora y fauna autóctona, y también a áreas de interés histórico y patrimonial que merecen protección», añade el escrito.

Además, las formaciones locales han criticado que los dos proyectos, que no son de competencia municipal, tienen en común «la falta de acierto al abrir el periodo de alegaciones en época vacacional, lo que ha dificultado la capacidad de reacción vecinal y, por tanto, ha limitado los derechos de información y participación ciudadana».

