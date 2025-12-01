El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Arrancan en Ortuella los trabajos para acondicionar los terrenos sobre los que discurrirá la Variante Sur

Se demolerán las ruinas de los pabellones existentes en Bañales, pero se mantendrá el edificio histórico de la antigua casa del médico

Diana Martínez

Ortuella

Lunes, 1 de diciembre 2025, 16:16

Comenta

Dos décadas después de que se anunciara por primera vez el proyecto, la Variante Sur Ferroviaria (VSF) da un nuevo paso. Este lunes han arrancado los trabajos previos para acondicionar los terrenos donde se ubicará la infraestructura, en el término municipal de Ortuella. Como parte de estas actuaciones iniciales, se procederá a la demolición de las ruinas de los pabellones existentes. Sin embargo, la antigua casa del médico se mantendrá, respetando este edificio histórico de la localidad minera, ubicada en el barrio de Bañales.

«Se trata de una reivindicación por la que vecinos de Ortuella lucharon, liderados por la plataforma Merkantziarik Ez, que no quería que pasasen trenes de mercancías por el centro del pueblo», ha expresado el alcalde minero, Saulo Nebreda, quien recalca que «con el comienzo de estas obras se pone en marcha un infraestructura necesaria para ampliar la competitividad del puerto».

Los trabajos de esta infraestructura traerán consigo «afecciones durante las obras, sentimos los problemas que puedan ocasionar a los vecinos de nuestro municipio. Mantendremos informada a la ciudadanía sobre el avance de los trabajos y los posibles impactos en el entorno, coordinándonos estrechamente con Eusko Trenbide Sareak para minimizar molestias durante la ejecución de la obra», añade el regidor jeltzale.

Cabe recordar que el Gobierno vasco confirmó hace un mes que las obras empezarán antes de final de año, con el montante de 46 millones de euros incorporado a los Presupuestos vascos de 2026. Los primeros trabajos se centran en la conexión del túnel del Serantes con Ortuella. Un segmento de 3,2 kilómetros que costará 100 millones, adjudicado en primavera y con un plazo de 38 meses. Es la primera pieza de un trazado que tendrá 12 kilómetros en su primera fase (Ortuella-Olabeaga) y que costará 484 millones.

