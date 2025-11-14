Arrancan las obras de las gradas para tomar el sol en los muelles de Santurtzi La reforma del paseo Lehendakari Agirre y la zona de solárium estarán listas el próximo febrero, mientras que la playa urbana abrirá en verano

Diana Martínez Santurtzi Viernes, 14 de noviembre 2025, 14:55 Comenta Compartir

Avanza la transformación de la franja marítima de Santurtzi, donde desde el pasado mes de mayo se está regenerando el paseo Lehendakari Agirre, que incluirá «elementos para entretenimiento y ocio como una zona de chorros de agua, tumbonas para tomar el sol, como las que hay en Artxanda, y alguna sorpresa más», ha apuntado este viernes la alcaldesa, Karmele Tubilla, durante una visita a las obras, que han contado con una inversión cercana a los 2 millones de euros financiados por los fondos Next Generation, y que progresan «a buen ritmo». De hecho, ya se están instalando en el muelle las gradas voladas sobre el agua que servirán de solárium para la ciudadanía, tanto de Santurtzi como del resto de la comarca.

Los trabajos de esta primera fase del proyecto estrella del PNV en esta legislatura, que busca crear una playa urbana para «tocar la mar», estarán culminados para febrero del próximo año. Entonces los vecinos podrán pasear por un camino totalmente renovado y disfrutar del sol en las gradas. A ello se suma la nueva adjudicación del contrato, por 1,5 millones de euros, para instalar las plataformas flotantes que conformarán la playa urbana, que se ubicarán en el muelle frente al polideportivo, tal y como avanzó este periódico este pasado miércoles.

En concreto, se construirá una plataforma con tres espacios, dos de los cuales se destinarán a zonas de solárium donde poder relajarse tomando el sol, mientras que en el tercero se ubicará el «tanque de agua» que actuará de «piscina» donde la gente podrá «bañarse de forma segura», recalcó la regidora jeltzale.

«Baño seguro»

Cabe recordar que un informe, al que tuvo acceso este periódico, desaconseja el baño en las aguas del muelle por niveles elevados de una bacteria. Los valores de Escherichia Coli hallados en esta zona están cerca de triplicar los límites que marca la legislación. En concreto, en un punto se alcanza el valor de «1.373» por cada 100 mililitros, cuando el límite que estipula la norma es de 500. Mientras, la muestra llevada a cabo en otro punto cercano señala los «1.002». No obstante, Tubilla ha declarado hoy al respecto que «se está trabajando en un sistema de utilización con agua de mar o dulce, o tratada según la normativa sanitaria, para garantizar que todos nos podamos bañar sin problema».

La piscina que se creará tendrá unas dimensiones de 25 por 10 metros –un tamaño similar a la piscina olímpica del polideportivo–, con una profundidad de 1,10 metros. Se prevé que estos últimos trabajos estén finalizados para el verano del próximo año. «Llevamos años trabajando para recuperar la conexión histórica del municipio con la mar, uno de nuestros elementos más representativos junto al monte Serantes. Y esta es una de las intervenciones más destacadas para lograr ese objetivo, y uno de los proyectos más ilusionantes que tenemos por delante como municipio», zanja la alcaldesa.