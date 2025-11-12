El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Infografía de la playa urbana que se prevé habilitar en Santurtzi. Ayuntamiento de Santurtzi

Santurtzi adjudica las obras para ejecutar su futura playa urbana por 1,5 millones

El proyecto, que consiste en instalar plataformas flotantes en el muelle frente al polideportivo, tiene un plazo máximo de once meses

Diana Martínez

Santurtzi

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 14:52

Nuevo paso en el proyecto estrella del PNV de Santurtzi en esta legislatura. El Ayuntamiento ha adjudicado por 1,5 millones de euros las obras para diseñar y ejecutar la playa urbana. Según el contrato, los trabajos consisten en instalar plataformas flotantes en el entorno del muelle, frente al polideportivo y cerca de los pantalanes, que integre «una piscina de dimensiones mínimas 25 por 10 metros, con profundidad mínima de 1,10 metros», así como una zona de solarium, que «propiciará el contacto y proximidad con el agua y posibilitará otro tipo de actividades».

La obra incluye crear un acceso, sin barreras arquitectónicas, desde el paseo Lehendakari Agirre, así como las acometidas de agua, saneamiento y electricidad. Cabe recordar que, tal y como avanzó este periódico la semana pasada, un informe desaconseja el baño en las aguas del muelle por niveles elevados de una bacteria. En ese sentido, el contrato subraya que «se podrá ofertar tanto un sistema de utilización de con agua de mar o dulce, tratada según la normativa sanitaria». El plazo máximo, desde la redacción del proyecto, su aprobación y la ejecución de las obras, es de once meses.

Posteriormente, en una segunda fase –aún sin detallar plazos– se concluirán los trabajos con los últimos remates en las plataformas flotantes, así como trabajos de pavimento, iluminación y alumbrado en la zona. Para ello se invertirán 530.000 euros. Entretanto, continúan los trabajos de regeneración en el paseo Lehendakari Agirre, renovando el tramo del paseo que va del barco-museo 'Agurtza' a las piscinas municipales; una superficie superior a 6.400 metros cuadrados. Incluye la creación de unos juegos de agua que se ubicarán entre las pistas de pádel y el campo de atletismo. Para ello se han invertido más de 2 millones de euros, financiados mediante los fondos europeos Next Generation.

