Niveles elevados de una bacteria desaconsejan el baño en la futura playa urbana de Santurtzi Un informe refleja que los valores de Escherichia Coli hallados en el agua del muelle están cerca de triplicar los límites que marca la legislación

Diana Martínez Santurtzi Sábado, 8 de noviembre 2025, 01:07 Comenta Compartir

El pasado mes de septiembre URA alertaba, en un informe sobre la calidad del agua en Bizkaia, de la «contaminación crónica por lindane, con concentraciones superiores a las toleradas por la normativa» en zonas de la ría como Rontegi, Lamiako y entre Portugalete y Santurtzi. Es precisamente en esta última localidad donde el Ayuntamiento prevé habilitar una playa urbana, a escasos metros de los pantalanes. Un proyecto estrella del PNV en esta legislatura que prevé ser una realidad para «verano de 2026», tal y como avanzó la alcaldesa, Karmele Tubilla, el pasado ejercicio. No obstante, un informe sobre la calidad del agua en estos muelles, al que ha tenido acceso este periódico, desaconseja el baño tras detectar niveles superiores de una bacteria.

Los dos muestreos realizados en la zona revelan que los valores de Escherichia Coli –también denominada E. Coli– hallados en el agua del muelle están cerca de triplicar los límites que marca la legislación. En concreto, en un punto se alcanza el valor de «1.373» por cada 100 mililitros, cuando el límite que estipula la norma es de 500. Mientras, la muestra llevada a cabo en otro punto cercano señala los «1.002».

En cambio, los análisis reflejan que no se ha detectado Enterococo intestinal. De esa manera, el informe subraya que «el recuento de Escherichia Coli analizados en el agua supera los límites establecidos por la legislación para las aguas de baño».

Posibles afecciones

¿Qué puede causar esta bacteria en el ser humano? Según la OMS, su presencia en el agua puede causar enfermedades gastrointestinales como diarrea –especialmente la hemorrágica–, calambres abdominales, náuseas, vómitos, infecciones del tracto urinario, neumonía y, en casos graves, el síndrome urémico hemolítico, que puede ser mortal, especialmente en niños pequeños y ancianos.

El grupo municipal de Elkarrekin Podemos ya planteó dudas sobre la calidad del agua el pasado mes de septiembre, tras conocer el informe de URA sobre la contaminación por lindane en Bizkaia. Su portavoz, Ainhoa Lopera, cuestionó al equipo de gobierno acerca de si cuenta con informes del estado del agua en la zona donde se habilitará la instalación, y que en caso de no ser así, solicitó saber qué pasos se van a dar para conocer la calidad del agua. «La playa urbana debe ser un lugar seguro y con una calidad de agua apta para el baño, y creemos fundamental que existan informes que lo corroboren», subrayó la edil de la formación morada.

Al respecto, desde el equipo de gobierno señalaron que «para cualquier acción que se lleve a cabo en la zona se piden los permisos necesarios; si no, no se realizarían». Además, explicaron que el proyecto, además de incluir la reforma del paseo Lehendakari Agirre, donde se colocará un espacio de solárium con juegos y duchas, delimitará una zona concreta donde «se podrá disfrutar de deportes acuáticos y de un baño cerrado, seguro y garantizado». El anteproyecto plantea dos opciones: habilitar piscinas de agua natural filtrada o de agua dulce obtenida directamente de la red general.