El aparcamiento, la variante de Las Carreras y el transporte público, aspectos a mejorar en Abanto según los vecinos
Los temas más valorados son la rehabilitación del barrio de Peñucas, los ascensores de San Miguel y la nueva biblioteca, que se acercan al 8 de puntuación
Diana Martínez
Abanto
Martes, 14 de octubre 2025, 15:45
El Ayuntamiento de Abanto ha recogido las valoraciones de los vecinos acerca de distintos aspectos de la localidad minera mediante una encuesta de satisfacción realizada durante el pasado mes de junio y de manera telefónica a 400 residentes mayores de 18 años. Analizados los resultados, el sondeo desvela que los aspectos a mejorar que más preocupan a los vecinos son la falta de aparcamiento, la variante de Las Carreras, la escasez de vivienda para los jóvenes, el desempleo y la seguridad.
También reclaman mejorar el transporte público. En ese sentido, más de la mitad de los encuestados apuestan por una mejora del transporte interurbano y la conexión de los barrios periféricos con los principales. Además, el 30% pide conectar Gallarta, Las Carreras y Sanfuentes entre sí.
Sin embargo, a rasgos generales los datos reflejan valoraciones positivas, según ha dado a conocer este martes el Consistorio. Y es que los encuestados dan una nota de 7,8 sobre 10 al municipio. Los servicios sociales reciben una nota media de 6,8, mientras que la limpieza y recogida de basuras, así como el cuidado de parques y jardines se sitúan en torno al 6,5. Los aspectos más valorados son la rehabilitación del barrio de Peñucas, los ascensores de San Miguel y la nueva biblioteca, que se acercan al 8 de puntuación.