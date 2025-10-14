El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Gráfico del proyecto foral de la variante planteada para eliminar el tráfico del centro urbano de Las Carreras. Gonzalo de las Heras

El aparcamiento, la variante de Las Carreras y el transporte público, aspectos a mejorar en Abanto según los vecinos

Los temas más valorados son la rehabilitación del barrio de Peñucas, los ascensores de San Miguel y la nueva biblioteca, que se acercan al 8 de puntuación

Diana Martínez

Abanto

Martes, 14 de octubre 2025, 15:45

El Ayuntamiento de Abanto ha recogido las valoraciones de los vecinos acerca de distintos aspectos de la localidad minera mediante una encuesta de satisfacción realizada durante el pasado mes de junio y de manera telefónica a 400 residentes mayores de 18 años. Analizados los resultados, el sondeo desvela que los aspectos a mejorar que más preocupan a los vecinos son la falta de aparcamiento, la variante de Las Carreras, la escasez de vivienda para los jóvenes, el desempleo y la seguridad.

También reclaman mejorar el transporte público. En ese sentido, más de la mitad de los encuestados apuestan por una mejora del transporte interurbano y la conexión de los barrios periféricos con los principales. Además, el 30% pide conectar Gallarta, Las Carreras y Sanfuentes entre sí.

Sin embargo, a rasgos generales los datos reflejan valoraciones positivas, según ha dado a conocer este martes el Consistorio. Y es que los encuestados dan una nota de 7,8 sobre 10 al municipio. Los servicios sociales reciben una nota media de 6,8, mientras que la limpieza y recogida de basuras, así como el cuidado de parques y jardines se sitúan en torno al 6,5. Los aspectos más valorados son la rehabilitación del barrio de Peñucas, los ascensores de San Miguel y la nueva biblioteca, que se acercan al 8 de puntuación.

