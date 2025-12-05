El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El Consistorio ha realizado «numerosos parcheos» en la vía. A. A.

Abanto destinará medio millón de euros a mejorar los accesos y la seguridad vial en El Campillo

La calzada del polígono industrial está en malas condiciones y se han detectado 80 baches y socavones

Diana Martínez

Abanto

Viernes, 5 de diciembre 2025, 13:48

Comenta

Abanto mejorará los accesos y la seguridad vial del polígono El Campillo. La junta de gobierno del Ayuntamiento ha aprobado este jueves el proyecto de obras e inicio de la licitación para la rehabilitación del vial principal y reurbanización local de las instalaciones industriales, un área de unas 40 hectáreas de extensión que alberga numerosas empresas de diversos campos de actividad. Para ello se destinará más de medio millón de euros.

«El vial principal, que cuenta con dos calzadas y una mediana central pavimentada, está en malas condiciones, principalmente en el tramo comprendido entre las dos glorietas. Se han contabilizado hasta 80 baches y blandones –socavones–, originados por fallos de la explanada subyacente», explica la edil de Obras y Servicios, Argiñe de la Cruz. Además, al tratarse de una zona con muy poca pendiente transversal y longitudinal, da lugar a puntos de acumulación de agua o charcos. Motivos por los que el Consistorio ha realizado «numerosos parcheos» en la zona, pero se requiere una actuación mayor.

De esa manera, se plantea actuar de forma independiente sobre las zonas dañadas, 80 en total (41 en el carril derecho y 39 en el izquierdo). Para la reparación de los blandones se marcará la superficie de la zona a sanear, se demolerá el firme actual y se excavarán las capas granulares hasta una profundidad de 0,60 metros. Después se rellenará con piedra de voladura, se compactará y se ejecutará el firme de hormigón. También se proyecta el rebaje local de las aceras existentes para disponer un paso de peatones accesible. Asimismo, se proyecta un nuevo aparcamiento en batería con seis plazas para turismos y una reservada para personas con movilidad reducida.

