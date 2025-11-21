El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La gran humareda provocada por el incendio en la fábrica se extendió por parte del municipio y la Ría. A. V. E.

Vecinos de Asua reclaman un plan de emergencias tras el incendio en Befesa

Varias asociaciones vuelven a exigir sistemas de aviso y minuciosos protocolos por la cercanía de zonas habitadas al área industrial de Erandio

Johana Gil

Erandio

Viernes, 21 de noviembre 2025, 18:33

El incendio registrado el pasado lunes en la planta de Befesa Aluminio, en Asua, ha reabierto un viejo debate en Erandio: la ausencia de protocolos ... claros de emergencia para un entorno industrial especialmente sensible y muy próximo a áreas residenciales y centros educativos y sanitarios, según denuncian los vecinos. La densa humareda generada a primera hora de la mañana sembró la alarma entre los residentes del barrio, que aseguran haberse enterado por los avisos de particulares que se pusieron en contacto con los servicios de emergencia.

