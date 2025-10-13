El Romo encadena victorias y su ubica segundo en la clasificación de balonmano El equipo getxotarra se impone ante su rival directo, el Eibar

El equipo de balonmano de Romo firmó este sábado una victoria contundente en su cancha de Gobela ante un rival directo como el Eibar, en un encuentro que confirmó a ambos como candidatos serios a luchar por el ascenso. El partido arrancó muy igualado. No fue hasta el minuto tres cuando los locales inauguraron el marcador, apenas dos minutos antes de que el Eibar respondiera con su primera anotación. A partir de ahí, ambos conjuntos comenzaron a intercambiar la ventaja.

La segunda mitad fue un auténtico vendaval local. El Romo se mostró sólido en defensa, que detuvo varios penaltis y mantuvo a los guipuzcoanos bajo presión constante. A falta de 18 minutos, los getxotarras ya dominaban, ampliando la ventaja hasta un resultado final de 28-22, que cerró un triunfo contundente.

Esta es su cuarta victoria consecutiva en la liga. Con este resultado, el Romo asciende hasta la segunda posición, empatado a puntos con el Eibar, mientras que el Zarautz continúa líder con un pleno de cinco victorias.

«Nos hemos sacado una espinita también respecto a lo que fue la clave del año pasado, es ganar a los grandes», afirma el entrenador Rubén Martín. Nos metemos en el segundo puesto y ahora va a ser una carrera de fondo para no fallar«.

