El Puente Colgante se para ante Catherine Zeta-Jones

Diana Martínez Getxo Viernes, 20 de junio 2025, 20:01 | Actualizado 20:19h. Comenta Compartir

Luces, cámaras, acción. Getxo se ha convertido este viernes en un plató de cine al convertirse en el set de rodaje de 'Kill Jacquie', una serie para la plataforma de Amazon Prime Video protagonizada por la actriz galesa Catherine Zeta-Jones, que ha participado en 'Titanic', 'La máscara del zorro' y 'La terminal', entre otras producciones. Tras grabar de 13.30 a 19.30 en la calle Ezequiel Aguirre, obligando a cortar el tráfico en esta zona del barrio de Romo, el rodaje se trasladó a continuación a la plaza del Puente Colgante, haciendo que este gigante de hierro se parara.

El servicio para cruzar al otro margen de la ría se ha suspendido durante hora y media, de 19.00 a 20.30, tanto para peatones como para turismos. También se ha cortado temporalmente el paso de vehículos en la calle Eduardo Coste, para molestia de algunos vecinos. No tanto para quienes se han acercado a curiosear el set de grabación y, quizás, llevarse un recuerdo de ver en primera persona la actuación de una estrella de cine como Zeta-Jones. «Me encanta Catherine desde que la vi en 'La trampa', desde entonces no he parado de verla en todo lo que hace. Su elegancia al actuar me cautivó», expresa Jon Caballero desde una esquina de la plaza. «Aprovechando que hace calor, he bajado una mochila con cosas para ir a la playa a tomar el sol y refrescarme, pero no quería perderme la oportunidad de ver a Catherine primero, o al menos intentarlo», añade.

Minutos antes de las 19.00 el equipo de grabación ya alejaba al público de los aledaños de la plaza. «¿Pero qué pasa aquí?», se preguntaban algunos vecinos que reposaban tranquilamente en unos bancos. «¡Ah, que es una serie!», respondían tras la explicación de esta periodista.

El rodaje de la serie de Amazon Prime Video continuará hasta finales de agosto por escenarios vizcaínos, excepto unas pocas semanas en Londres y Gales. Según su productor, José Luis Escolar, la grabación dejará unos 30 millones de euros en Bizkaia. No solo se trata de la inyección económica, también del turismo. «Me parece muy bien. Siempre que se grabando películas por aquí se consigue que más gente conozca Bilbao y alrededores», mantuvo Paqui Andreo, a quien también le gusta la actriz. «Mi película favorita suya es la del zorro, ahí está guapísima ella».

Pero, ¿qué se está grabando en las calles de Getxo? 'Kill Jackie' es una producción británica basada en una novela de Nick Harkaway (hijo de John Le Carré) que, a lo largo de sus ocho episodios de 50 minutos, relata una historia de venganza. Su protagonista es una marchante de arte a la que persigue su pasado como extraficante de cocaína y un escuadrón de los sicarios más letales del mundo, Los Siete Demonios, ha sido contratado para matarla; a no ser que Jackie acabe antes con ellos, uno a uno.