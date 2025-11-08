«El PNV tiene responsabilidad en el fiasco del Puerto Deportivo de Getxo»

Carmen Díaz ( Barakaldo, 1977) es vicealcaldesa del Ayuntamiento de Getxo y concejala de Cohesión Social. Recibe a ELCORREO para hablar de las cuestiones que vienen ... sacudiendo el dia a día del Ayuntamiento de Getxo que su partido cogobierna con el PNV por asuntos como el derribo de un palacete protegido sin licencia o recientemente el proyecto de construcción de un hotel en el Puerto Deportivo sin que se contemplase en las bases de la licitación.

– ¿Cómo está siendo la convivencia entre PNV y PSE en el Gobierno de Getxo?

– Evidentemente tenemos tensiones en temas importantes como el Puerto Deportivo, el subfluvial... No ha sido fácil gestionar dentro del gobierno el derribo del palacete, también hay discrepancias con Agaleus en el puerto de Bilbao, pero estamos trabajando en la hoja de ruta pactada y en el plan de legislatura.

– Han vertido acusaciones muy graves contra su socio: oscurantismo, que no les facilitan información... ¿Mantienen su confianza en la alcaldesa, Amaia Agirre y en el PNV?

– La confianza es esencial para poder gobernar, cuesta construirla y es fácil destruirla. Lo que ha sucedido con el Puerto Deportivo indica que tenemos que reflexionar. El PNV no puede pensar en hacerlo solo.

– ¿Pueden gobernar así?

– Son cuestiones que no estaban cuando nos sentamos a negociar para gobernar. Analizamos los intereses de Getxo y qué teníamos en común, ha habido acuerdos muy importantes y hemos hecho cosas muy interesantes. Cogobernar no significa que seamos el mismo partido, tenemos ideologías muy diferentes, pero juntos somos capaces de dar estabilidad a este país y a la vista está la transformación que hemos hecho de la trama urbana. Es lógico discrepar y no pone en jaque al gobierno.

– ¿Valoran abandonar el gobierno de Getxo?

– No mientras sigamos construyendo y resolvamos las discrepancias. La construcción de un hotel en el Puerto Deportivo no estaba en esa hoja de ruta y somos libres para decir lo que pensamos, que es lo contrario que el PNV. Con Agaleus, igual. Nos hemos visto obligados a alegar para defender a nuestra ciudadanía de una empresa contaminante porque el Ayuntamiento no ha querido hacerlo. Lo mismo ha sucedido con el subfluvial.

– Dicen que no pierden la confianza en su socio, pero exigen una investigación y una auditoria externa de la gestión de la sociedad pública del Puerto.

– Sí porque hay muchas preguntas por responder.

– ¿Cree que existe una responsabilidad política?

– En lo técnico parece que no han salido las cosas bien, pero para pedir ceses hay que saber qué ha pasado. No se puede eludir la responsabilidad política y hay falta de transparencia. El consejero del PSE lleva pidiendo documentación desde el 24 de septiembre y se le han dado hace dos viernes a última hora. No puede ser.

– ¿Eleva la responsabilidad a la presidenta de la sociedad, la alcaldesa, Amaia Agirre, y al secretario, el concejal de Urbanismo, Álvaro González?

– La responsabilidad primera es política, del PNV. Nadie ha salido bien parada de esta licitación. Ni la empresa, ni los trabajadores, ni los amarristas, ni la hosteleria, ni las instituciones, ni la ciudadanía. Nadie está contento y hay que analizar por qué.

«Nadie está contento»

– ¿Consideran que se ha intentado construir un hotela espaldas de los ciudadanos y convertir Getxo en una base de cruceros?

– No sé si por detrás, la impresión es que no han sido transparentes. La Autoridad Portuaria sí lo ha sido cuando ha comenzado a modificar el plan, pero me sorprende que se tome esa consideración cuando el PSE gestiona Turismo, tanto en la Diputación como en el Gobierno vasco, y no se cuenta con nosotros. Es contrario a los valores que defendemos. Creemos en un modelo sostenible, no estacional y con un beneficio para la ciudadanía. No buscamos la masificación, queremos ofrecer calidad.

– ¿De ser alcaldesa hubiera cesado a los dos concejales que eran a su vez socios de la cooperativa que promovió viviendas en el palacete?

–El proyecto y la responsabilidad pública está por encima de dos personas. Este tema pone en jaque al gobierno, yo me hubiera ido en aras de la defensa del proyecto político. El tema está en los tribunales y es donde se dirimirá. Me preocupa que el gobierno esté cohesionado porque si las relaciones entre los concejales del PNV no son buenas, como pasa, puede afectar a la gestión.

«El Gobierno vasco es el responsable de acoger a los inmigrantes»

El Ayuntamiento de Getxo es un ejemplo de procesos de inclusión con las personas que llegan a la localidad en busca de una vida mejor.

– Getxo es uno de los municipios con más gente durmiendo en la calle de Bizkaia. ¿Qué se puede hacer?

– Requiere un abordaje político serio y multinivel. El Gobierno vasco tiene una responsabilidad en materia de acogida, las competencias son autonómicas y los ayuntamientos no podemos actuar solos. Es evidente que esta situación tensiona, pero si hay alcaldes que tienen la tentación de expulsarles y se creen que se va a arreglar el problema, no lo compartimos.

– ¿Cuentan con apoyo del resto de municipios cercanos?

– Solos no podemos. Llevamos tiempo trabajando con los 7 municipios de la Mancomunidad de Uribe Kosta y el dialogo nos va a traer soluciones.