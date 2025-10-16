El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Los vecinos de Barrika contarán con el personal sanitario de referencia en su entorno cercano. Gobierno vasco

Osakidetza amplía el horario del consultorio de Barrika y refuerza el servicio en Plentzia

El servicio de medicina familiar y enfermería estará disponible de lunes a viernes de 8.00 a 15.00 horas

Johana Gil

Johana Gil

Barrika

Jueves, 16 de octubre 2025, 17:33

Comenta

Desde este viernes, el consultorio de Barrika permanecerá abierto de lunes a viernes entre las 08.00 y 15.00 horas. Osakidetza ha decidido ampliar el horario del servicio en este centro perteneciente a la OSI Uribe. Se ofrecerán consultas de medicina de familia y enfermería.

Esta medida permitirá que los vecinos del municipio cuenten con el personal sanitario de referencia en su entorno cercano, sin necesidad de desplazarse. Hasta ahora, parte de la población de la localidad recibía atención médica en el centro de salud de Plentzia.

De hecho, en el ambulatorio plenziatarra también reforzará su oferta asistencial con el horario extendido de una de las médicas de familia. Este refuerzo contribuye a mejorar la accesibilidad a la atención en la comarca y reducir los tiempos de espera.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere un niño de 5 años al caer desde el balcón de un quinto piso en Bermeo
  2. 2 Expulsan de China y le prohíben la entrada de por vida a un ciclista español por poner el icono de un cerdo junto a la bandera del país
  3. 3 Multan a una mujer con 10.000 euros por arreglar el equipo de música del bar de una amiga
  4. 4 El escándalo de los falsos empadronamientos para cobrar becas en Euskadi salpica a otros tres remeros
  5. 5 La reacción de Leire Martínez tras el anuncio de la vuelta de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh: «Búscate a alguien que me sustituya»
  6. 6

    Muere un camionero tras caer su vehículo a las vías del tren en Muxika
  7. 7

    La ciencia resuelve el misterio de los moáis de la isla de Pascua
  8. 8 La familia de Diane Keaton revela la causa de su fallecimiento
  9. 9

    ¿Cuánto ganarán de más de media los jubilados el año que viene?
  10. 10 Una niña de 6 años deambuló por el campo para alertar de que sus padres habían muerto en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Osakidetza amplía el horario del consultorio de Barrika y refuerza el servicio en Plentzia

Osakidetza amplía el horario del consultorio de Barrika y refuerza el servicio en Plentzia