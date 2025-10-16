Osakidetza amplía el horario del consultorio de Barrika y refuerza el servicio en Plentzia El servicio de medicina familiar y enfermería estará disponible de lunes a viernes de 8.00 a 15.00 horas

Los vecinos de Barrika contarán con el personal sanitario de referencia en su entorno cercano.

Johana Gil Barrika Jueves, 16 de octubre 2025, 17:33

Desde este viernes, el consultorio de Barrika permanecerá abierto de lunes a viernes entre las 08.00 y 15.00 horas. Osakidetza ha decidido ampliar el horario del servicio en este centro perteneciente a la OSI Uribe. Se ofrecerán consultas de medicina de familia y enfermería.

Esta medida permitirá que los vecinos del municipio cuenten con el personal sanitario de referencia en su entorno cercano, sin necesidad de desplazarse. Hasta ahora, parte de la población de la localidad recibía atención médica en el centro de salud de Plentzia.

De hecho, en el ambulatorio plenziatarra también reforzará su oferta asistencial con el horario extendido de una de las médicas de familia. Este refuerzo contribuye a mejorar la accesibilidad a la atención en la comarca y reducir los tiempos de espera.