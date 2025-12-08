Loiu pone el foco en la vivienda y el deporte con un presupuesto de 6 millones en 2026 En las próximas semanas comenzarán las obras de dos grandes rotondas en el centro del municipio

Johana Gil Loiu Lunes, 8 de diciembre 2025, 15:12 Comenta Compartir

El municipio de Loiu encara el 2026 con el presupuesto más alto de su historia, 6,06 millones de euros, lo que supone un 14% más que el ejercicio anterior. La propuesta ha salido adelante con el apoyo del PNV y EH Bildu, mientras que el único concejal del PP votó en contra.

Entre las inversiones más relevantes figura la licitación de la nueva vivienda pública en la zona de Ariztondo-Txiline, destinada principalmente a jóvenes. De cara a esa urbanización en el barrio Zabaloetxe, en las próximas semanas comenzarán las obras de dos grandes rotondas, actuación que superará el millón de euros.

De hecho, este vecindario del centro de la localidad acapara parte de las intervenciones de mayor calado. El nuevo gimnasio abrirá sus puertas y se acometerá la renovación del frontón, así como la instalación de un circuito de calistenia para uso libre. También se prevé la licitación de las piscinas municipales de Landatxueta, que incluirán vestuarios y un local de hostelería.

Al otro lado del aeropuerto, Larrondo verá reforzada su oferta de servicios con una sede de Atención Ciudadana. En materia deportiva, se llevará a cabo la mejora del alumbrado del campo de fútbol –una instalación que llevaba medio siglo sin actualizarse– y para los jóvenes, se construirá una pista de 'pump track'.

Mientras que en la parte más alta del municipio, Lauroeta contará con la haurreskola a pleno rendimiento en el próximo curso. Además, se recogen medidas de calmado del tráfico y asfaltado de la carretera BI-3709, entre Larrakoetxe y la ermita.

Junto a esas medidas, el Consistorio mantendrá la subida del 50% en las ayudas al tejido social, cultural y deportivo, aprobada el año pasado. Así como la implementación de Auzo-taxi para mejorar la movilidad y conectividad de los vecinos.

Temas

Jóvenes

Loiu

Vivienda