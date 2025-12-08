El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La haurreskola de Loiu abrirá sus puertas el próximo curso Ayto. de Loiu

Loiu pone el foco en la vivienda y el deporte con un presupuesto de 6 millones en 2026

En las próximas semanas comenzarán las obras de dos grandes rotondas en el centro del municipio

Johana Gil

Johana Gil

Loiu

Lunes, 8 de diciembre 2025, 15:12

Comenta

El municipio de Loiu encara el 2026 con el presupuesto más alto de su historia, 6,06 millones de euros, lo que supone un 14% más que el ejercicio anterior. La propuesta ha salido adelante con el apoyo del PNV y EH Bildu, mientras que el único concejal del PP votó en contra.

Entre las inversiones más relevantes figura la licitación de la nueva vivienda pública en la zona de Ariztondo-Txiline, destinada principalmente a jóvenes. De cara a esa urbanización en el barrio Zabaloetxe, en las próximas semanas comenzarán las obras de dos grandes rotondas, actuación que superará el millón de euros.

De hecho, este vecindario del centro de la localidad acapara parte de las intervenciones de mayor calado. El nuevo gimnasio abrirá sus puertas y se acometerá la renovación del frontón, así como la instalación de un circuito de calistenia para uso libre. También se prevé la licitación de las piscinas municipales de Landatxueta, que incluirán vestuarios y un local de hostelería.

Al otro lado del aeropuerto, Larrondo verá reforzada su oferta de servicios con una sede de Atención Ciudadana. En materia deportiva, se llevará a cabo la mejora del alumbrado del campo de fútbol –una instalación que llevaba medio siglo sin actualizarse– y para los jóvenes, se construirá una pista de 'pump track'.

Mientras que en la parte más alta del municipio, Lauroeta contará con la haurreskola a pleno rendimiento en el próximo curso. Además, se recogen medidas de calmado del tráfico y asfaltado de la carretera BI-3709, entre Larrakoetxe y la ermita.

Junto a esas medidas, el Consistorio mantendrá la subida del 50% en las ayudas al tejido social, cultural y deportivo, aprobada el año pasado. Así como la implementación de Auzo-taxi para mejorar la movilidad y conectividad de los vecinos.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La actitud chulesca de un joven al ser rescatado tras pasar la noche en un agujero de nieve con las zapatillas congeladas
  2. 2 Las visitas a un pueblo cántabro por las luces de Navidad provoca momentos de colapso en las carreteras
  3. 3 El mensaje del Athletic que indigna a la afición del Atlético de Madrid
  4. 4

    Más restricciones para los coches en Bilbao: los más viejos ya no podrán entrar
  5. 5

    Una decena de viejos pabellones industriales de Bilbao se convertirán en viviendas
  6. 6

    Herido un seguidor del Atlético tras ser agredido por radicales del Athletic
  7. 7

    La víctima de un ataque con cuchillo en Getxo apuñala días después a su agresor
  8. 8

    La izquierda abertzale pierde ante GKS su histórica hegemonía en la UPV/EHU
  9. 9 Suben a cuatro los muertos por un golpe de mar en Tenerife y se busca a una persona desaparecida
  10. 10

    Las haciendas vascas corregirán la retención sobre los mutualistas a partir de 2026

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Loiu pone el foco en la vivienda y el deporte con un presupuesto de 6 millones en 2026

Loiu pone el foco en la vivienda y el deporte con un presupuesto de 6 millones en 2026