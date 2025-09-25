El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El Palacio Larraburu ha sido rehabilitado para acoger a los más pequeños del municipio. Ayto. de Loiu

Loiu estrena su primera haurreskola en el rehabilitado Palacio Larraburu

Después de 15 años de reivindicaciones vecinales, el centro educativo abrirá el 13 de octubre en la planta baja del histórico edificio

Johana Gil

Johana Gil

Loiu

Jueves, 25 de septiembre 2025, 17:20

Tras años de espera y peticiones vecinales, Loiu contará por fin con su primera haurreskola. El nuevo centro de educación infantil abrirá sus puertas el próximo 13 de octubre en un emplazamiento histórico. El Palacio Larraburu, un edificio del siglo dieciocho, ha sido rehabilitado para acoger a los más pequeños del municipio. La infraestructura fue cedida gratuitamente al Ayuntamiento por la Fundación Arrietane.

La apertura supone un hito para la localidad, que hasta ahora no disponía de un espacio propio para niños de 0 a 2 años. De esta manera se atenderá una reivindicación de las familias desde al menos 2007, cuando el crecimiento de la natalidad en la zona evidenció la necesidad de contar con un recurso de este tipo.

La haurreskola ocupará la planta baja del palacio, situado en una amplia parcela de 10.000 metros cuadrados junto a la carretera BI-3709, que conecta Larrakoetxe con Gatika. En el lugar se combina la riqueza patrimonial del edificio con instalaciones modernas y seguras, pensadas para el desarrollo de los menores, según explica el alcalde Josu Andoni Begoña.

Podrán acceder los bebés nacidos a partir del 1 de enero de 2023, y también se contempla la posibilidad de trasladar la matrícula desde otras guarderías del entorno. El primer edil destaca que la iniciativa «no solo cubre una necesidad clave, sino que puede ser el primer motor para conseguir en el futuro una escuela pública».

Publicidad

Top 50
  1. 1 El arte de la familia Flores enamora en la alfombra roja
  2. 2

    «Los monitores iban desnudos y se duchaban con nuestras hijas e hijos en el campamento»
  3. 3

    Estas son las cartas que destapan lo sucedido en Bernedo: «Las monitoras hacían topless en la piscina»
  4. 4 Un muerto a la entrada a Bilbao tras caer con su coche desde la carretera de Buia a la AP-68
  5. 5

    La historia de la disidencia de la izquierda abertzale: así nació GKS
  6. 6 Descubren la razón por la que una trabajadora de Bilbao se cogía la baja siempre en la misma fecha
  7. 7 El municipio de la Margen Izquierda que es junto a Getxo el más caro para hacer la compra (incluso más que Bilbao y Barakaldo)
  8. 8 Herido en Barakaldo al ser atropellado por un patinete
  9. 9

    La plantilla de Petronor convoca huelga indefinida por el alejamiento de los vestuarios
  10. 10 La Aemet anuncia el comienzo del veranillo de San Miguel: así afectará a Bizkaia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Loiu estrena su primera haurreskola en el rehabilitado Palacio Larraburu

Loiu estrena su primera haurreskola en el rehabilitado Palacio Larraburu