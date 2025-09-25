Loiu estrena su primera haurreskola en el rehabilitado Palacio Larraburu Después de 15 años de reivindicaciones vecinales, el centro educativo abrirá el 13 de octubre en la planta baja del histórico edificio

El Palacio Larraburu ha sido rehabilitado para acoger a los más pequeños del municipio.

Johana Gil Loiu Jueves, 25 de septiembre 2025, 17:20 Comenta Compartir

Tras años de espera y peticiones vecinales, Loiu contará por fin con su primera haurreskola. El nuevo centro de educación infantil abrirá sus puertas el próximo 13 de octubre en un emplazamiento histórico. El Palacio Larraburu, un edificio del siglo dieciocho, ha sido rehabilitado para acoger a los más pequeños del municipio. La infraestructura fue cedida gratuitamente al Ayuntamiento por la Fundación Arrietane.

La apertura supone un hito para la localidad, que hasta ahora no disponía de un espacio propio para niños de 0 a 2 años. De esta manera se atenderá una reivindicación de las familias desde al menos 2007, cuando el crecimiento de la natalidad en la zona evidenció la necesidad de contar con un recurso de este tipo.

La haurreskola ocupará la planta baja del palacio, situado en una amplia parcela de 10.000 metros cuadrados junto a la carretera BI-3709, que conecta Larrakoetxe con Gatika. En el lugar se combina la riqueza patrimonial del edificio con instalaciones modernas y seguras, pensadas para el desarrollo de los menores, según explica el alcalde Josu Andoni Begoña.

Podrán acceder los bebés nacidos a partir del 1 de enero de 2023, y también se contempla la posibilidad de trasladar la matrícula desde otras guarderías del entorno. El primer edil destaca que la iniciativa «no solo cubre una necesidad clave, sino que puede ser el primer motor para conseguir en el futuro una escuela pública».

