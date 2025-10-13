El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La estación de metro del municipio acoge la primera de las tres exposiciones fotográficas. Ayto. de Leioa

Leioa celebra su 500 aniversario con una exposición fotográfica

La muestra, instalada en la estación de metro, es el primer acto para conmemorar la efeméride

Johana Gil

Johana Gil

Leioa

Lunes, 13 de octubre 2025, 16:32

Comenta

La conmemoración de los 500 años de Leioa arranca con una mirada la pasado. La estación de metro del municipio acoge desde este martes la primera de las tres exposiciones programadas con motivo del medio milenio de vida de la localidad. Con una selección de doce imágenes del siglo XX se invita a redescubrir la historia a través de escenas cotidianas, celebraciones populares y rincones emblemáticos de otra época.

Con este acto, se da el pistoletazo de salida a un ciclo de presentaciones que se prolongará hasta el siguiente año. Las próximas paradas serán 'Mirada al Presente', prevista entre el 1 de marzo y el 1 de abril de 2026, con capturas actuales, y 'La Leioa Invisible', que ocupará todos los ventanales de la pasarela de la estación entre el 1 de octubre y el 9 de noviembre del mismo año. Para esta última, se ha lanzado un concurso de fotografía. El certamen está abierto a toda la ciudadanía, que podrá presentar un máximo de tres obras originales, inéditas y no premiadas en otros eventos. El plazo de envío se extenderá hasta el 24 de octubre y se otorgarán cuatro reconocimientos de 375 euros cada uno.

«Queremos acercar a los leioaztarras a su propia memoria colectiva, y que las nuevas generaciones se sientan parte, reconociendo sus raíces», destaca el alcalde Iban Rodríguez Etxebarria. El municipio conmemorará el próximo 31 de octubre su desanexión de Erandio. Para celebrarlo, el Ayuntamiento ha diseñado una amplia programación durante todo el año. El calendario incluye rutas temáticas, charlas, kalejiras, mercados y propuestas solidarias impulsadas con asociaciones locales.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La enfermedad mental que no pudo torear Morante y le lleva a una inesperada retirada
  2. 2

    La Diputación aplicará medidas extraordinarias para evitar que los coches se empañen en el túnel de La Avanzada
  3. 3

    La historia detrás del abrazo entre Mikel Jauregizar e Ibon Sánchez
  4. 4

    Desalojan una discoteca de Bilbao después de que un cliente usara gas pimienta
  5. 5

    Estos son los 20 rehenes vivos liberados por Hamás
  6. 6 Una vecina de Bizkaia se queda sin pensión de viudedad por haber convivido menos de dos años con su marido
  7. 7

    El método 996: ¿Y si trabajamos de 9.00 a 21.00 horas 6 días a la semana?
  8. 8

    Los últimos rehenes vivos de Hamás se reencuentran con sus familias y la libertad
  9. 9 Alerta alimentaria «grave» por altos niveles de mercurio en un conocido pescado procedente de España
  10. 10

    ¿Por qué nuestros iPhones son más tontos que en el resto del mundo?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Leioa celebra su 500 aniversario con una exposición fotográfica

Leioa celebra su 500 aniversario con una exposición fotográfica