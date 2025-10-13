Leioa celebra su 500 aniversario con una exposición fotográfica

Johana Gil Leioa Lunes, 13 de octubre 2025, 16:32 Comenta Compartir

La conmemoración de los 500 años de Leioa arranca con una mirada la pasado. La estación de metro del municipio acoge desde este martes la primera de las tres exposiciones programadas con motivo del medio milenio de vida de la localidad. Con una selección de doce imágenes del siglo XX se invita a redescubrir la historia a través de escenas cotidianas, celebraciones populares y rincones emblemáticos de otra época.

Con este acto, se da el pistoletazo de salida a un ciclo de presentaciones que se prolongará hasta el siguiente año. Las próximas paradas serán 'Mirada al Presente', prevista entre el 1 de marzo y el 1 de abril de 2026, con capturas actuales, y 'La Leioa Invisible', que ocupará todos los ventanales de la pasarela de la estación entre el 1 de octubre y el 9 de noviembre del mismo año. Para esta última, se ha lanzado un concurso de fotografía. El certamen está abierto a toda la ciudadanía, que podrá presentar un máximo de tres obras originales, inéditas y no premiadas en otros eventos. El plazo de envío se extenderá hasta el 24 de octubre y se otorgarán cuatro reconocimientos de 375 euros cada uno.

«Queremos acercar a los leioaztarras a su propia memoria colectiva, y que las nuevas generaciones se sientan parte, reconociendo sus raíces», destaca el alcalde Iban Rodríguez Etxebarria. El municipio conmemorará el próximo 31 de octubre su desanexión de Erandio. Para celebrarlo, el Ayuntamiento ha diseñado una amplia programación durante todo el año. El calendario incluye rutas temáticas, charlas, kalejiras, mercados y propuestas solidarias impulsadas con asociaciones locales.

Temas

Exposiciones

Leioa