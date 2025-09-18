Getxo reactiva el comercio local con la segunda fase de los bonos de descuento También regresa el mercado de oportunidades con 53 negocios, que ofrecerán ofertas especiales del 24 al 27 de septiembre

Johana Gil Getxo Jueves, 18 de septiembre 2025, 16:27

El comercio local de Getxo vuelve a tomar impulso a partir de hoy, con el arranque del segundo periodo de la campaña GetxoBono. Una iniciativa del Ayuntamiento para fomentar el consumo en los negocios del municipio. Al igual que en la primera edición, el programa incluye una fase previa de activación de los bonos, que se extenderá hasta el 8 de octubre.

El proceso comienza con una compra igual o superior a 20 euros en cualquiera de los 215 comercios adheridos, 17 más que en la anterior convocatoria. Podrán participar todas las personas mayores de 16 años. Una vez activado, el ticket podrá canjearse entre el 10 de octubre y el 21 de noviembre.

Este modelo se estrenó este año después de que los comerciantes se quejasen de que muchos getxotarras, pero también vecinos de otras localidades, se aprietan la cartera las semanas antes y reservan el gasto para cuando esté en marcha la campaña. El concejal de Promoción Económica, Juanma González, destaca que «es una iniciativa muy positiva porque activa el consumo inmediato en el comercio de proximidad y, además, genera fidelización, debido a que la ciudadanía se relaciona dos veces con el negocio, reforzando la actividad de los minoristas y la confianza en el tejido local».

Además, los GetxoBonos tendrán un protagonismo especial durante la celebración del mercado de oportunidades. Este evento regresa al municipio y se celebrará entre el 24 y el 27 de septiembre, con posibilidad de extenderse hasta el 29 y 30, si el tiempo no acompaña.

En esta edición, más de 50 establecimientos sacarán sus productos a la calle con ofertas especiales, descuentos y la posibilidad de activar los tickets en un ambiente pensado para atraer al público.