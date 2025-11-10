Getxo y Leioa recuerdan a las víctimas en el Día de la Memoria Ambos municipios han celebrado actos institucionales en homenaje a quienes sufrieron violencia política

El alcalde de Leioa ha depositado un ramo de flores es la escultura Leioaren Indarra.

El Día de la Memoria ha reunido este lunes a representantes políticos y vecinales en Getxo y Leioa, en actos de recuerdo y homenaje a las víctimas del terrorismo y la violencia política. En la localidad costera, la alcaldesa Amaia Aguirre y miembros de los grupos municipales PNV, PSE, EH-Bildu y Elkarrekin Podemos se han concentrado en silencio en la explanada de la Casa Consistorial. La jornada ha buscado promover «una reflexión crítica sobre el pasado y reforzar el compromiso de la sociedad con la convivencia y la paz».

Ampliar Reunion de la Corporación municipal de Getxo para conmemorar el Día de la Memoria Ayto. de Getxo

Mientras que en el municipio vecino, el acto tuvo lugar junto a la escultura Leioaren Indarra, donde el alcalde Iban Rodríguez Etxebarria ha depositado un ramo de flores en nombre de toda la ciudadanía. Junto a miembros de la Corporación se guardó un minuto de silencio, en señal de respeto y reconocimiento hacia quienes sufrieron los efectos del terrorismo.

Este gesto simbólico forma parte de una iniciativa instaurada por las instituciones vascas en 2010, que tiene como objetivo «mantener viva la memoria histórica y fomentar una sociedad más justa, solidaria y comprometida con la paz».

