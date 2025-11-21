Los ganadores del concurso fotográfico 'Leioa Invisible' capturan la esencia del municipio

El concurso fotográfico de Leioa ya tiene ganadores. La edición número 49 de este certamen titulado en esta ocasión 'Leioa Invisible', ha puesto el foco ... en el municipio «más íntimo y personal, reflejo de su diversidad, memoria, presente y futuro». Un enfoque que este año se ha integrado a la programación de la celebración del 500 aniversario de la localidad.

Las imágenes premiadas han sido 'Desconexión', de Natxo Parrón Labaca, 'Orden', de Jesús Rodríguez Cabañas y 'Silencio', firmada por Juan Carlos Calleja San Miguel, que han sido galardonados con los tres primeros lugares, respectivamente. Además, la fotografía 'Misterio ibilaldia (Paseo misterioso)', de Igor Pascual García, se ha llevado el reconocimiento popular «Hamaika Begirada». Todas las piezas, «destacan por su peso poético, y se enmarcan en escenarios muy variados, lo que ayuda a mostrar la diversidad y riqueza de la villa», señalan portavoces municipales. Cada uno de estos trabajos ha sido merecedor de un diploma y 375 euros.

Según los jurados, los autores de 'Desconexión' y 'Misterio Ibilaldia', se han decantado por un corte y temáticas más clásicas (paisajes naturales y paseos del municipio), jugando, con las luces, las sombras y los colores. Por su parte, casi en contraste directo con las anteriores, 'Silencio' y 'Orden' llaman la atención por sus fuertes geometrías; imágenes, ambas, centradas en los detalles de dos estructuras representantes de la faceta más urbana.

La muestra estará visible hasta este domingo, día 23, en la sala de exposiciones de Kultur Leioa.