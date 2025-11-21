El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Los ganadores del concurso han recibido diploma y 375 euros. Ayto. de Leioa

Los ganadores del concurso fotográfico 'Leioa Invisible' capturan la esencia del municipio

Las cuatro imágenes premiadas destacan por poner el foco en los rincones más íntimos y urbanos de la villa

Johana Gil

Johana Gil

Leioa

Viernes, 21 de noviembre 2025, 20:08

Comenta

El concurso fotográfico de Leioa ya tiene ganadores. La edición número 49 de este certamen titulado en esta ocasión 'Leioa Invisible', ha puesto el foco ... en el municipio «más íntimo y personal, reflejo de su diversidad, memoria, presente y futuro». Un enfoque que este año se ha integrado a la programación de la celebración del 500 aniversario de la localidad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Desahucian a las tres familias de Erandio afectadas por una hipoteca «abusiva»
  2. 2 El temporal deja en Bizkaia intensas granizadas, nieve en Urkiola y temperaturas bajo cero
  3. 3 Muere una niña de 6 años y otra de 4 ingresada en la UCI tras acudir a una clínica dental en Valencia
  4. 4

    «Cuando me desperté tenía a mi compañero de trabajo encima penetrándome»
  5. 5 El gesto del Athletic con sus socios para el partido del Camp Nou
  6. 6 Muere una persona tras ser arrollada por un tren en Gernika
  7. 7 Miguel Tellado se enzarza con Silvia Intxaurrondo a cuenta del fiscal general: «Es gravísimo lo que está ocurriendo en TVE»
  8. 8 Anasagasti atiza a los líderes del PNV: admite no tener «muy buena relación» con Esteban y acusa a Pradales «de no conocer el partido»
  9. 9

    El policía de Santurtzi que obtuvo la segunda mejor nota en el examen filtrado suspendió la prueba práctica
  10. 10 «Me duele mucho que seis jugadores navarros hayan disputado la Youth League con el Athletic»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Los ganadores del concurso fotográfico 'Leioa Invisible' capturan la esencia del municipio

Los ganadores del concurso fotográfico &#039;Leioa Invisible&#039; capturan la esencia del municipio