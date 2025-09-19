Detenidos dos menores en Getxo por asaltar a un grupo de chavales y disparar a uno con una pistola de balines Un tercer chaval ha sido identificado y ha quedado bajo la custodia de su madre ya que penalmente es inimputable

Bruno Vergara Viernes, 19 de septiembre 2025, 12:49 | Actualizado 12:56h.

La Policía Local de Getxo ha detenido en la madrugada de este viernes a dos menores de edad, de 15 años e identificado a otro, de 13, como presuntos autores de un intento de robo con violencia en el barrio getxotarra de Las Arenas. Los hechos ocurrieron sobre las 00.15 horas cuando un grupo de chavales han sido abordados por tres jóvenes que, les intimidaron para que les entregasen sus pertenencias. Al negarse, uno de los asaltantes saco una pistola de balines de muelles y disparó a una de las víctimas en la cara. Tras este hecho, los asaltantes huyeron del lugar.

Tras la denuncia, la Policía municipal comenzó la búsqueda de los jóvenes, a los que una patrulla de la Ertzaintza les localizó minutos después. A uno de ellos se le incautó a pistola de balines con la que había cometido los hechos.

Dos de los menores, que tienen 15 años, fueron detenidos por la Policía Local y han quedado a disposición de la Fiscalía de Menores. El tercer implicado, de 13 años de edad, fue identificado y ha quedado bajo la custodia de su madre ya que penalmente es inimputable.

La víctima del robo ha recibido atención médica ambulatoria por las lesiones producidas, y no ha sido necesaria su hospitalización.

Por su parte, la concejala de Seguridad, Keltse Eiguren, ha querido destacar la efectividad de la actuación de lo agentes que una vez más, gracias a su rápida intervención, ha procedido a la detención de los presuntos autores de los hechos.