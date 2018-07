Denuncian la falta de transporte público nocturno para regresar del Txapel Reggae Cientos de asistentes disfrutan de un concierto en una pasada edición del Txapel Reggae. / E. C. Decenas de personas regresaron caminando a Gorliz desde Armintza, un paseo de casi cinco kilómetros por una carretera sin arcén y poco iluminada CRISTINA ZAFRA ARMINTZA. Martes, 17 julio 2018, 02:00

El pasado fin de semana decenas de personas tuvieron que volver caminando de Armintza a Gorliz; un recorrido de casi cinco kilómetros por una carretera sin arcén y poco iluminada. Ni la celebración del Txapel Reggae hizo que la localidad implantará un servicio nocturno de autobuses o que al menos, su frecuencia diurna aumentará para los más de 5.000 asistentes al festival que querían volver a sus casas a la mañana siguiente.

«El problema no es solo que no hubiera autobuses. Llamamos al servicio de taxis de Gorliz y nadie respondió», cuenta Cristina Hernández, vecina de Gorliz y afectada por la falta de transporte. «Había tanta gente esperando que habríamos necesitado más de un autobus», añade.

Además acudir en vehículo particular no era una opción. «Otros años hemos ido en coche, pero había que dejarlo a los lados de la carretera, en la entrada al pueblo, lo que dificulta el acceso a ambulancias, y el paso de los autobuses», explica Roberta Almendras, amiga de Cristina. Al final ambas tuvieron que volver caminando por un recorrido de poco más de una hora junto a otros asistentes del festival. «Por lo menos no nos pasó nada», se alegra Almendras. «Porque en los tiempos que corren ya no te puedes fiar de nadie. Y eso que nosotras ya tenemos una edad».

No es nueva la escasez de autocares en la zona de Uribe Kosta: mientras que en otros municipios hay un gautxori o refuerzos a primera hora de la mañana, pueblos como Gorliz o Armintza se ven sentenciados a partir de las diez de la noche. En otros casos la frecuencia es la que falla. «Nosotros cuando vamos a fiestas de Bilbao y tenemos que coger el autobús de vuelta es un horror, siempre vienen llenos y esperar al siguiente es al menos media hora», se queja Patricia Ibarra de la Fuente, vecina de Lemoiz y que sufre desde hace años la «mala» red de transportes hacía la zona . «Al final te invita más ir en coche y se tarda menos», concluye.