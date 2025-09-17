EH Bildu de Getxo lleva una moción al pleno para evitar el hotel en el Puerto Deportivo El Ayuntamiento tratará mañana en comisión y la semana que viene en sesión plenaria si presenta alegaciones al proyecto

Leire Pérez Getxo Miércoles, 17 de septiembre 2025, 19:51

La construcción de un hotel en el Puerto Deportivo de Getxo que podría alcanzar las 175-190 habitaciones y los 26 metros de altura (entre 6 y 8 plantas) centrará mañana el debate de la comisión de Urbanismo, a petición de la oposición en bloque (PP, EH Bildu y Elkarrekin Podemos). La semana que viene el asunto se tratará en pleno. La coalición abertzale registró ayer una moción en la que exige al Ayuntamiento (PNV y PSE, en minoría, y que en asuntos importantes pivota sobre el PP) que paralice la edificación.El hotel es la piedra angular del proyecto que maneja la Autoridad Portuaria y la Sociedad Puerto Deportivo El Abra-Getxo (dependiente en el 67% del Ayuntameinto) para convertir la localidad en un 'home port'. Así se llama a las bases de operaciones de las que salen los cruceros, pero en las que también terminan su recorrido.

Este año la actividad turística marítima se cerrará con la llegada de 150.000 personas en casi un centenar de barcos. En la mayoría de los casos llegan a primera hora y se van al atardecer. Solo tres han iniciado su itinerario este año en Getxo. La Autoridad Portuaria considera que el futuro hotel dará respuesta a las exigencias de las principales navieras. Llevan tiempo solicitando más servicios para los pasajeros y la tripulación. El principal hándicap que estaba encima de la mesa es que a día de hoy la edificación está prohibida por la ley de Puertos del Estado.

Sin embargo, esto dejará pronto de ser un problema. El Puerto de Bilbao ha iniciado de forma excepcional la modificación de la normativa por «razones de interés general». El proyecto hasta el momento únicamente había encontrado el rechazo de la Dirección de Costas, encargada de preservar el litoral.

La tramitación encara la recta final y el hotel será una realidad si nadie lo para. Por ello, EH Bildu solicita al Ayuntamiento que alce la voz contra el proyecto. Requiere que presente alegaciones a la modificación puntual del plan especial de ordenación de la zona de servicio del Puerto de Bilbao.

La coalición soberanista no quiere que Getxo sea base de salidas ni llegadas. Tampoco el hotel. Y aprovecha para solicitar el «cese de la promoción turística de los cruceros». Su portavoz Mikel Bildosola pregunta: «¿Dónde está el límite?». «Creamos zonas de bajas emisiones y traemos cruceros que son el medio de transporte más contaminante. Este mismo verano hemos podido comprobar las aglomeraciones y problemas por la llegada de autobuses y turistas al centro de Algorta», recuerda.