El bloque afectado, que cuenta con una llamativa fachada de vidrio y metal, está vacío desde hace un tiempo. Manu Cecilio

Kutxabank derribará parte de su sede central en Gran Vía por problemas constructivos

Echará abajo uno de sus edificios que mira a Marqués del Puerto para reconstruirlo y ganar en «funcionalidad»

Josu García

Josu García

Sábado, 13 de septiembre 2025, 01:02

Kutxabank tiene un problema con una parte de su sede central, unas oficinas que ocupan la mayor parte de la manzana ubicada entre Gran Vía ... y la calle Marqués del Puerto, en pleno corazón de Bilbao. Su cuartel general está compuesto por varias construcciones anexas que se encuentran unidas entre sí, formando una 'L'. El asunto es que uno de estos inmuebles presenta un estado notable «de deterioro, con lesiones y patologías». Además, «no resulta funcional» y una posible reforma parcial sería difícilmente compatible con el resto de la sede, aseguran los técnicos que han analizado este asunto. Por todo ello, la entidad financiera ha tomado la drástica decisión de derribarlo.

