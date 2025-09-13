Kutxabank derribará parte de su sede central en Gran Vía por problemas constructivos

Kutxabank tiene un problema con una parte de su sede central, unas oficinas que ocupan la mayor parte de la manzana ubicada entre Gran Vía ... y la calle Marqués del Puerto, en pleno corazón de Bilbao. Su cuartel general está compuesto por varias construcciones anexas que se encuentran unidas entre sí, formando una 'L'. El asunto es que uno de estos inmuebles presenta un estado notable «de deterioro, con lesiones y patologías». Además, «no resulta funcional» y una posible reforma parcial sería difícilmente compatible con el resto de la sede, aseguran los técnicos que han analizado este asunto. Por todo ello, la entidad financiera ha tomado la drástica decisión de derribarlo.

En concreto, Kutxabank va a echar abajo el edificio que se ubica en el número 3 de la calle Marqués del Puerto. Se trata de un bloque de siete alturas, aunque por su aspecto achaflanado aparenta ser bastante más bajo. En realidad parece que solo tuviera las cinco plantas que se asoman de golpe a la vía pública, pero cuenta con otras dos que están retranqueadas hacia un patio interior.

La propiedad dispone de una superficie construida de 2.140 metros cuadrados y ocupa una superficie en planta de 313 metros cuadrados. La idea del banco es reconstruirla después desde cero, con otra morfología radicalmente diferente a la actual.

Ampliar

La operación está lanzada y la licencia de demolición se está ya tr amitando en el área de Planificación Urbana del Ayuntamiento, que ha dado el visto bueno a otros trámites relacionados con este plan en los últimos dos años, según ha podido saber EL CORREO. De hecho, el estudio detalle recibió el plácet de la Junta de Gobierno presidida por Juan María Aburto en marzo pasado. Con todo, será un tajo largo. Se prevé que la obra necesite de aproximadamente tres años para su culminación desde el momento en el que entren las máquinas para el derribo, apuntan las fuentes consultadas.

Largo camino La obra se prevé compleja por la existencia de edificios contiguos y se prolongará tres años

Fullaondo e Íñiguez onzoño El bloque fue diseñado en 1975 por dos arquitectos bilbaínos de renombre, pero no está protegido

El asunto es que, una vez conseguido el permiso municipal, todavía hará falta un tiempo para lanzar un concurso que defina tanto el proyecto definitivo como la constructora que lo lleve finalmente a cabo. Es decir, no sería extraño que el plan se alargase unos cuatro o cinco años.

El edificio que será pasto de la piqueta es el que tiene una estética bastante diferente al resto de construcciones que conforman la sede de Gran Vía. Se diseñó en 1975 por encargo del Banco Europeo de Negocios. Es un trabajo de los arquitectos bilbaínos Félix José Íñiguez de Onzoño y Juan Daniel Fullaondo. Ambos están fallecidos (murieron en 2018 y 1994, respectivamente). El primero fue arquitecto municipal en Getxo, así como también presidió el Colegio Vasco-Navarro de este tipo de profesionales. Fullaondo, por su parte, alcanzó cierta relevancia en el mundo de la arquitectura, con obras destacados en Granada, Madrid y Bizkaia. Durante muchos años, el edificio que ahora ha sido condenado a derribo perteneció al Banco de Vasconia, que acabó absorbido por el Banco Popular. Su fachada es singular y destaca por su muro cortina de acero y cristal (una imagen muy moderna para la época, hace casi medio siglo).

En la actualidad, el inmueble lleva un tiempo vacío. Posiblemente por su deterioro. Algunos de los empleados que desarrollaban allí su labor se encuentran ahora teletrabajando, desde casa. Otros, como los de Sistemas o Control Global, han sido recolocados en otras oficinas. En el pasado se utilizó también este bloque como vía de salida de la sede central cuando los empleados, por circunstancias excepcionales, se quedaban trabajando hasta muy tarde.

De hecho, el edificio está unido al resto del cuartel general de Kutxabank, aunque solo por una planta. Este es precisamente uno de los problemas que presenta ante una posible reforma: los forjados de las plantas no están a la misma altura que los de la construcción anexa. Algo que en la documentación presentada ante el Ayuntamiento para solicitar la licencia de derribo se define como estructura «a tresbolillo» o irregular. En el informe entregado a la Administración local se afirma que hay una serie de problemas constructivos («lesiones y patologías»), pero no se ahonda en este aspecto. Sí se profundiza algo más en el contratiempo del tresbolillo: «El edificio presenta una volumetría completamente disgregada respecto del resto del conjunto Kutxabank, lo que hace inviable su rehabilitación e integración en dicho conjunto de una manera mínimamente racional y funcional».

Edificio no protegido

El proyecto promovido por el banco tendrá un impacto perceptible para la uniformidad arquitectónica de esta zona de la ciudad, ya que, además de derribar y reconstruir, el nuevo edificio presentará una fachada muy diferente, más acorde con el estilo tradicional de esta parte del Ensanche. Al menos, así se ha trasladado a las autoridades locales. La modificación ha sido avalada por la Comisión de Patrimonio, un órgano auspiciado por el Consistorio que cuenta con la presencia de expertos independientes y que vela por la conservación del patrimonio local. Al parecer, el inmueble, pese a la singularidad de su fachada y la relevancia de sus autores, no cuenta con nivel alguno de protección. Por el contrario, sí que están catalogadas las construcciones anexas, tanto a su izquierda (el resto de la sede de la entidad bancaria) como a su derecha (inmueble de viviendas), que sí forman parte del inventario de elementos arquitectónicos a preservar.

La ejecución del derribo será relativamente compleja, ya que el bloque ubicado en el número 3 de Marqués del Puerto tiene un portal de pisos adosado, con un negocio bastante conocido de hostelería en sus bajos.