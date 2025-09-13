El segundo edificio con fallos graves en el centro de Bilbao este año La noticia del derribo del inmueble de Kutxabank surge en el mismo mes en el que una manzana de Ledesma ha cerrado para su rehabilitación forzosa

El edificio que está afectado por un problema estructural se asoma a Berastegui y Gran Vía (hasta el Monterrey) y Ledesma (hasta el Molinillo)

Josu García Sábado, 13 de septiembre 2025, 00:02 Comenta Compartir

La necesidad de derribo del edificio ubicado en el número 3 de la calle Marqués del Puerto ha sido justificada por Kutxabank por la existencia de «lesiones y patologías», además por un problema de funcionalidad, al estar los forjados a diferente altura que el inmueble colindante, con el que se comunica a través de una de las plantas. La entidad bancaria no ha concretado en que consisten esos problemas constructivos, pero han de ser graves para que la solución elegida (y autorizada por ahora por el Ayuntamiento) sea el derribo y posterior reconstrucción.

Se trata del segundo caso de un edificio con una estructura comprometida en el centro de Bilbao en el último año. Como ya adelantó este periódico a mediados de junio, parte de una manzana de Ledesma ha sido desalojada y once conocidos establecimientos hosteleros y comerciales han tenido que cerrar sus puertas temporalmente (posiblemente por un periodo de varios meses) por la existencia de un daño en los cimientos y viguetas de sujección. Tanto el bloque de Abando como la sede central de Kutxabank se asoman a la Gran Vía. Es decir, se ubican en un área cercana y de gran relevancia para la ciudad.

Ambos inmuebles han quedado vacíos. En el caso del bloque de Ledesma, todavía hay que analizar sobre el terreno los daños definitivos que presenta. El primer estudio sostuvo que no sería necesario el derribo y que se podría sanear la estructura con la ejecución de unas obras bastante complejas.

Igualar las alturas

En el caso de esta parte de la sede de Kutxabank, la entidad financiera ha optado por la demolición. Se desconoce el coste de la operación. Al menos, en la documentación trasladada al Ayuntamiento de Bilbao para la tramitación del Estudio Detalle del proyecto no se hacía referencia a la inversión necesaria.

Por otro lado, la reconstrucción del bloque permitirá a Kutxabank unificar la altura de toda su sede, ya que se ha esbozado un inmueble que dará continuidad a las cubiertas existentes. Hay que recordar que la construcción condenada a la piqueta tenía siete alturas, una más que el resto.

