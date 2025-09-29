El joven herido de nueve puñaladas en Albia denuncia que su agresor está en la calle: «Me lo he encontrado y tengo miedo» El detenido por un presunto delito de homicidio en grado de tentativa fue puesto en libertad con cargos

El joven sudamericano que recibió un total de 9 puñaladas en Jardines de Albia el pasado jueves ha denunciado que su agresor ya está en la calle y que se lo encontró este mismo domingo. Solo tres días después de que el detenido, un chico de 18 años de origen magrebí, le provocara heridas de arma blanca en el cuello, tórax y otras partes del cuerpo tras una pelea. El autor del apuñalamiento, con múltiples antecedentes, fue arrestado por un delito de homicidio en grado de tentativa por agentes de la comisaría de la Ertzaintza en Bilbao, pero este pasado domingo ya había salido del calabozo y se encontraba paseando tranquilamente por la villa.

La víctima ha relatado en una entrevista en Telebilbao que no entiende cómo su atacatante, que trató de matarle, ya ha sido puesto en libertad. «Yo no tenía ninguna relación con ese chico y ahora voy por la calle intranquilo. Tengo miedo. No puedo confiar en la Justicia», ha señalado al citado medio sin descubrir su rostro.

El joven ha detallado cómo fue el encuentro inesperado con su agresor. En declaraciones a este medio, explica que el sábado acudió a la comisaría de Deusto de la Ertzaintza, donde le confirmaron que esta persona había sido detenida y se encontraba bajo custodia a la espera de que el juez decidiera su situación. «Me dicen que lo van a tener ahí hasta que el juez decida porque es un intento de homicidio. Me quedo un poco más tranquilo», reconoce. Sin embargo, la sorpresa llega al día siguiente.

La víctima, que prefiere no revelar su nombre, cuenta que se encontraba en Indautxu y tras desayunar en los aledaños de la Cámara de Comercio se topa con su agresor. «Giro una esquina y le veo con unos amigos», señala. Lejos de pasar inadvertidos, el grupo intimida al joven sudamericano. No cruzaron palabra pero sí miradas. «Me miran y se empiezan a reír. Pero, a ver, ¿no se supone que tiene que estar detenido? He llamado a la Policía y me dicen que no pueden hacer nada, que si el juez decide dejarle libre con cargos, está en su derecho», lamenta visiblemente indignado.

«Un centímetro más y estaríamos reanimándote»

El intento de homicidio se produjo en el centro de Bilbao a las nueve de la noche del jueves en una semana negra para la seguridad en la capital vizcaína -solo unos días después del asesinato de Solokoetxe-. Ocurrió después de que víctima y agresor tuvieran un encontronazo. El joven asegura que solo se conocían del día anterior, cuando quedó con una chica en el Museo Guggenheim, donde también se encontraban otros amigos, y su atacante comenzó a molestarla. «Cuando llegué, esta persona, que no conocíamos ninguno, le estaba pidiendo un cigarrillo a la chica. Le pedí que la dejara en paz. En ese momento se enfadó, diciendo que la chica era suya, rompió una botella y me amenazó con ella», relata.

Al día siguiente, la víctima y la chica en cuestión acudieron a Jardines de Albia y coincidieron con este individuo. El autor de la agresión se le acercó y le dijo: «Te estaba buscando, te voy a matar», apunta el joven, quien trató de ignorarle pero fue en vano. El chico siguió increpando e insultando a la chavala y la situación se calentó.

«Le dice a ella que se callase, que era una zorra, y ahí le digo que no la insulte. Entonces veo que saca de la parte derecha una especie de puñal que logro ver y pude medio esquivar, pero no me da tiempo a más y me lo clava en el hombro derecho». A pesar de las heridas sufridas, el chico pudo retener a su agresor hasta que llegó la Policía. También llegaron los sanitarios y fueron muy claros con el joven: «Un centímetro más y estaríamos reanimándote».