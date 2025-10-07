La joven bilbaína víctima de una violación se enfrenta ahora a la «propaganda basura» de Vox Izaro, cuyo caso se hizo viral, denuncia «amenazas y todo tipo de insultos» por parte de seguidores del partido de ultraderecha

S. O. Martes, 7 de octubre 2025, 12:58 | Actualizado 13:11h. Comenta Compartir

Izaro, la joven que denunció una violación en Bilbao y cuyo agresor huyó a Mali por un flagrante fallo judicial, está viviendo un calvario que jamás imaginó. A las consecuencias psicológicas que sufre por la agresión sexual sufrida en las rampas de Uribitarte hace un año, la víctima tiene que soportar ahora las amenazas y ataques que recibe por parte de seguidores de Vox a raíz de que el partido de Abascal haya hecho un uso «partidista» de su caso para arremeter contra la población inmigrante.

La formación de ultraderecha tiene entre las principales líneas de su estrategia electoral la deportación masiva de los inmigrantes legales que hay en España. En concreto, según señaló hace unos meses el propio Santiago Abascal, se quiere expulsar a todos aquellos «que han venido a delinquir, que pretendan imponer un religión extraña o que maltraten o menosprecien a las mujeres», así como a los menas. Desde que Izaro hizo público su caso y su mensaje de denuncia contra el Ayuntamiento, Ertzaintza y jueces se hizo viral, Vox la ha revictimizado para su conveniencia cuando ella en ningún momento ha buscado cargar contra su agresor por su origen o raza.

En un vídeo publicado en Instagram, la joven bilbaína ha denunciado que, tras haber relatado su experiencia a EL CORREO, el partido de Abascal ha cogido su imagen y la está utilizando sin su consentimiento para promover un discurso de ocio y racismo. Como consencuencia de la «propaganda basura» que Vox está difundiendo a través de las redes sociales, está recibiendo todo tipo de insultos y humillaciones» por parte de sus simpatizantes que, cómo no, también echan leña al fuego para atacar a los inmigrantes.

«Esto es lo que pasa cuando das la cara y a ciertas personas les molesta…… El 17 de septiembre subí un vídeo hablando de la violencia institucional y de la fuga de mi agresor. Al de unos días Vox decidió coger mi imagen y mandar un mensaje racista en Twitter. Desde entonces estoy recibiendo comentarios de este tipo por Instagram», señala la joven.

Izaro quiere dejar claro que no tiene «ninguna vinculación con Vox ni con su discurso racista» y que la denuncia pública de su agresión sexual, que tuvo lugar en noviembre de 2024 tras una noche de fiesta en la discoteca 'Back&Stage', la hizo para revelar que en su caso «el sistema falló» y permitió que su agresor escapara. «¿Quién va a pagar por ello? ¿El juez que denegó las cautelares al día siguiente de la agresión, la Audiencia Provincial que solo las estimó en parte?», afirmó en un vídeo con más de un millón de visualizaciones.

Desde VOX Vizcaya enviamos nuestro apoyo a Izaro, víctima de una agresión sexual cometida por un maliense huido de la justicia.

Desde VOX Vizcaya proponemos el cierre de fronteras, Detención inmediata y protección real de las mujeres españolas frente a las agresiones sexuales. https://t.co/d6DCknudOx — VOX Vizcaya (@vox_vizcaya) September 29, 2025

«No sé por qué más tengo que pasar»

Tras dar a conocer su caso, la formación de extrema derecha en Bizkaia compartió en su en su perfil de X un mensaje contra la población inmigrante: «Así funcionan estos impresentables. Cometen sus delitos, apenas pasan unas horas en comisaría y, cuando el peligro acecha, desaparecen. Urge cerrar fronteras, aún más erradicar este buenismo irracional. Mano dura o el sistema jamás funcionará».

Ampliar

Unas palabras con las que la chica no se identifica y ante las que no da crédito, ya que ella se posiciona en contra de todo tipo de personas que comentan un delito, independientemente de su procedencia. «Estoy totalmente en contra», afirma rotunda.

«Te viola un negro musulmán y lo único que te preocupa es que den visibilidad a tu caso? Eres subnormal. El único partido que podría haber evitado tu violación (...) Vuelve a por más mandanga negra, repite, repite», se lee en uno de los mensajes recibidos a través de Instagram. Otro simpatizante de Vox le dice: «Encima la tía se pone chula con Vox. Pues nada, la próxima vez eliges mejor, feminista». También hay quien no se cree su testimonio: «Denuncia de agresión sexual falsa. Esa quería sacar dinero fácil». Izaro asegura que no puede más: «No sé por qué más tengo que pasar. Si hubiera sabido que hubiera pasado todo esto, no hubiera denunciado», lanza disgustada.