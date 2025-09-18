Las instituciones cántabras rechazan que el tren a Bilbao se ejecute por tramos

'No' rotundo y unánime. El Gobierno de Cantabria y el resto de entidades públicas y sociales que forman parte de la Mesa Ferroviaria de ... la región vecina cerraron ayer filas en contra de la revisión del proyecto del tren Bilbao-Santander que tiene entre manos el Ejecutivo central. Tal y como desveló EL CORREO a comienzos de mes, el nuevo plan con el que ya trabaja el Ministerio de Transportes pasa por ejecutar solo los tramos «rentables» del trazado anunciado hace tres años. Esto garantizaría la construcción de la conexión entre Bizkaia y Castro pero deja en el aire el resto del recorrido. La extensión hasta Laredo y la posterior hasta Santander quedan a expensas de un análisis coste-beneficio que ahora mismo no está claro que vayan a superar.

La Mesa Ferroviaria, de la que forman parte, entre otros, el Gobierno regional, los partidos con representación parlamentaria, empresarios, sindicatos, la Autoridad Portuaria, la Universidad de Santander y otras asociaciones celebró una sesión extraordinaria en la que faltaron los representantes del PSOE y del Gobierno central, que justificaron su ausencia por «problemas de agenda». Sin ellos, el consejero de Fomento de Cantabria, Roberto Media, ejerció como portavoz del resto y anunció la pérdida total de la confianza en el Ministerio de Transportes y advirtió de que «no van a consentir» que el proyecto del tren Bilbao-Santander se parta en tres y que exista la posibilidad de que solo se ejecute el tramo a Castro. «No vamos a consentir que nos engañen y nos den migajas», aseguró Media.

Durante las últimas semanas se han ido conociendo diferentes cifras y claves del proyecto para renovar los 75 kilómetros de la línea ferroviaria entre Cantabria y Bizkaia, que ahora mismo el tren de Feve tarda tres horas en recorrer. El propio análisis realizado por las ingenierías elegidas para rediseñar el trazado ya advertía de que la rentabilidad socioeconómica era «menor que la mínima aconsejada», una situación que no afecta al tramo Bilbao-Castro ya que el número de usuarios potenciales cuadruplica al del resto del recorrido. Ayer se supo además que el Ministerio ha remitido una respuesta parlamentaria en la que a preguntas del PRC explica que el presupuesto del proyecto, que inicialmente rondaba los 2.400 millones, se había disparado hasta los 3.900 y por eso se quiere revisar.