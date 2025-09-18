El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Un tren de Feve, en la ruta Santander-BIlbao.

Las instituciones cántabras rechazan que el tren a Bilbao se ejecute por tramos

Cierran filas durante un encuentro en el que advierten de que «no van a consentir» que solo se construya el trazado entre Bizkaia y Castro

Octavio Igea

Octavio Igea

Jueves, 18 de septiembre 2025, 00:49

'No' rotundo y unánime. El Gobierno de Cantabria y el resto de entidades públicas y sociales que forman parte de la Mesa Ferroviaria de ... la región vecina cerraron ayer filas en contra de la revisión del proyecto del tren Bilbao-Santander que tiene entre manos el Ejecutivo central. Tal y como desveló EL CORREO a comienzos de mes, el nuevo plan con el que ya trabaja el Ministerio de Transportes pasa por ejecutar solo los tramos «rentables» del trazado anunciado hace tres años. Esto garantizaría la construcción de la conexión entre Bizkaia y Castro pero deja en el aire el resto del recorrido. La extensión hasta Laredo y la posterior hasta Santander quedan a expensas de un análisis coste-beneficio que ahora mismo no está claro que vayan a superar.

