El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El tren camino de Santander, antes de pasar bajo el viaducto de Treto, en las marismas de Santoña y Joyel. Sergio García

El Gobierno central apuesta por el tren entre Bilbao y Castro aunque no llegue a Santander

Revisará «desde cero» el proyecto de la nueva línea entre Bizkaia y Cantabria y abre la puerta a construir solo los tramos rentables

Octavio Igea

Octavio Igea

Martes, 2 de septiembre 2025, 01:03

Enésima vuelta de tuerca al histórico proyecto para mejorar la conexión ferroviaria entre Bizkaia y Cantabria. Justo cuando se cumplen veinte años desde la elaboración ... de un primer estudio que el Gobierno central ni siquiera llegó a aprobar, y tres desde que viera la luz un borrador que planteaba la construcción de un tren rápido entre Bilbao y Santander con paradas intermedias en Castro y Laredo, los trabajos vuelven a la casilla de salida. No es que se retroceda mucho porque apenas se había avanzado, pero el cambio que se plantea es de calado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Laporte vuelve al Athletic
  2. 2

    El ridículo botín por el que asesinaron a Mati Muñoz
  3. 3

    No hace falta que lo devuelvas, quédatelo: ¿por qué te ofrecen esto cada vez más tiendas online?
  4. 4 Itinerario de la etapa Bilbao-Bilbao de la Vuelta Ciclista a España: ¿a qué hora pasa por mi pueblo?
  5. 5 Ander Herrera sobre su fichaje por el Athletic: «Me vendieron para que mis compañeros pudiesen cobrar»
  6. 6 Hallan el cadáver de una mujer flotando en la ría en Barakaldo
  7. 7 El exfutbolista profesional que no volverá a trabajar y cobrará para siempre una pensión de la Seguridad Social
  8. 8

    Una injerencia rusa dispara la tensión con la UE al obligar a aterrizar sin GPS al avión de Von der Leyen
  9. 9

    Bilbao ficha a una exportavoz jeltzale en las Juntas como nueva secretaria municipal
  10. 10

    Los universitarios vascos cobran 1.828 euros netos a los tres años de graduarse

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El Gobierno central apuesta por el tren entre Bilbao y Castro aunque no llegue a Santander

El Gobierno central apuesta por el tren entre Bilbao y Castro aunque no llegue a Santander