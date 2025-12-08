El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Un tren de la C-4 a su paso por Balmaseda. E. C.

Un incendio en una catenaria obliga a cortar el tráfico ferroviario de la C-4 entre Zaramillo y Bilbao

Los Bomberos han sofocado las llamas que se han extendido a unos matorrales cercanos

Alba Peláez

Alba Peláez

Lunes, 8 de diciembre 2025, 18:10

Un incendio en una catenaria en la Línea C4 de Cercanías de Bilbao a la altura del polígono industrial de Pertxeta, en el municipio de Alonsotegi, ha provocado el corte parcial de la línea ferroviaria este lunes. Adif ha establecido un plan alternativo de transporte por carretera entre las estaciones de Zaramillo y Bilbao La Concordia.

Según informan fuentes de la Diputación, los Bomberos de Bizkaia han acudido para sofocar un primer fuego forestal provocado por la caída de la catenaria. Sin embargo, se ha producido una pequeña reignición que han tenido que volver a apagar. Los hechos se han producido sobre las 13.50 horas.

Como consecuencia del suceso, el tráfico ferroviario de media y larga distancia se ha visto afectado y se han producido cortes en la circulación entre las estaciones de Aranguren y Zorrotza. Adif ha informado poco antes de las seis menos cuarto de la tarde que se ha organizado un transporte alternativo por carretera.

