'Royale Gold', de Godeo, se corona como ganadora de 'The Champions Burger' en Barakaldo.

Así es la hamburguesa ganadora de 'The Champions Burger' en Barakaldo: pan brioche negro, chuletón y mermelada de bacon

Tximist Smash Burger recibe el reconocimiento de 'Favorito local' gracias a 'The Queen'

Marina León

Marina León

Lunes, 11 de agosto 2025, 13:25

El concurso gastronómico para los amantes de las hamburguesas llega a su final. Los más de 100.000 asistentes que han pasado por 'The Champions Burger' en Barakaldo han elegido a su favorita. Se trata de la propuesta 'Royale Gold' del restaurante cordobés Godeo.

Esta burger, que también ha ganado en Madrid, Cádiz, Valladolid, Santander, Vitoria y León, ha conquistado al público por su receta innovadora con pan brioche cubierto de oro comestible, mermelada de bacon, chuletón, queso ahumado y costillar de ternera a baja temperatura. Todo ello con una sour cream ahumada, salsa Emmy y beicon bits.

Otra de las recetas que ha triunfado este año ha sido la 'Top 1', del establecimiento malagueño Dak Burger, que ha obtenido la segunda posición gracias a su carne de chuletón premium, black angus deshilachado, cheddar rojo madurado, bacon dulce, cebolla crujiente, mayonesa tostada, polvo lunar y crujiente estelar.

El podio lo completa el restaurante murciano Tokio, con su victoriosa 'The Winner', una creación que ha sorprendido por su combinación de pan brioche con reducción de vino tinto, queso gouda ahumado, carne de wagyu cocinada durante 48 horas a baja temperatura y caramelizada, crema de queso trufada y cecina crujiente.

Por su parte, Tximist Smash Burger, con locales en Bilbao, Barakaldo y Algorta, ha recibido el reconocimiento de su público más cercano al alzarse con la categoría de 'Favorito local' gracias a 'The Queen'. Una receta elaborada con pan brioche negro con oro, chuletón smasheado, cheddar americano, crema de queso trufada, costilla a baja temperatura y una salsa especial.

