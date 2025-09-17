El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Urgente Grandes retenciones en el Txorierri por un vehículo parado en Derio

El Txorierri recobra la normalidad tras una hora de retenciones por un vehículo parado en Derio

B. V.

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 08:21

El corredor del Txorierri ha recobrado la normalidad tras una hora de retenciones por un vehículo parado en Derio. Según informan desde el Departamento de Seguridad, el conductor del coche se ha sentido indispuesto y ha tenido que detenerse en la BI-631. Una situación que ha complicado el tráfico en esta vía desde las 7.30 horas de este miércoles.

Al lugar se ha desplazado una ambulancia, que ha trasladado al conductor a un centro hospitalario. Asimismo, el vehículo ya ha sido retirado por una grúa del lugar, por lo que el tráfico ha vuelto a la normalidad en la vía.

En actualización

Mapa del tráfico en Bizkaia. Consulta aquí .

