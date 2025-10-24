El Gobierno vasco probará en Miribilla y Leioa la construcción de pisos sobre tejados de VPO ya edificadas

El Gobierno vasco probará en Leioa y Miribilla el plan para construir pisos públicos sobre los tejados de VPO ya edificadas. La medida ha sido ... anunciada este viernes por el consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, en el pleno de control al Gobierno. Ha asegurado que los anteproyectos estarán listos «para el mes de diciembre». «El análisis técnico elaborado nos confirma que en la mayoría de los edificios de cubierta plana es posible añadir en torno a dos plantas retranqueadas sin mayores problemas», ha apuntado el responsable autonómico.

El objetivo del departamento es «triplicar» el parque de alojamientos dotacionales -actualmente hay 937 alquileres temporales en uso y 253 en proyecto- con la construcción de hasta 2.000 nuevas unidades en 65 edificios. Todo ello para garantizar una vivienda asequible a «jóvenes emancipados y en proceso de inserción laboral» y a personas mayores «cuyas viviendas no están adaptadas a sus necesidades de equipamiento y accesibilidad».

El Departamento de Vivienda pondrá en marcha un total de seis proyectos piloto en los próximos meses para testar la viabilidad de esta medida, recogida en la Ley de Medidas Urgentes que se encuentra en tramitación en el Parlamento vasco. Además de en los edificios de Miribilla y Leioa, el Gobierno vasco impulsará la construcción de viviendas en levantes de edificios públicos en dos promociones de Vitoria, en el barrio de Zabalgana, y otras dos de Gipuzkoa, concretamente en Mutriku y Arrasate.

Los proyectos, que equivalen al 10% del plan, permitirán habilitar entre 210 y 250 alquileres rotatorios (normalmente los contratos son por un tiempo máximo de cinco años). Según ha detallado el consejero Itxaso, estos alojamientos, «al tener la consideración de equipamiento dotacional, no incrementan la edificabilidad urbanística y por tanto, pueden acometerse sin necesidad de modificar el planeamiento general».

Pisos de madera

¿Y cómo se harán esos nuevos alojamientos? El consejero ha explicado que el departamento ha abierto una línea de colaboración con el proyecto Kabian, vinculado a cooperativas de iniciativa social, que propone «un sistema de construcción ligero y modular en madera». Edificación industrializada que permitirá «disminuir costes, plazos de ejecución e impacto al medio ambiente». «Esta apuesta combina innovación constructiva, sostenibilidad, cohesión social y eficacia en la respuesta pública al reto de acceso a la vivienda», recordó.

Durante su comparecencia, Itxaso ha defendido los «proyectos de redensificación que revitalicen nuestros pueblos y ciudades». «El problema de la vivienda tiene solución si dejamos a un lado miradas maniqueas, preconcebidas y lugares comunes que ya no sirven para comprender ni abordar la complejidad de esta crisis», concluyó.