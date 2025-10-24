El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El plan del Gobierno vasco plantea levantar nuevos pisos sobre los levantes de edificios de VPO ya construidos. Luis Ángel Gómez

El Gobierno vasco probará en Miribilla y Leioa la construcción de pisos sobre tejados de VPO ya edificadas

El objetivo del departamento es triplicar el número de alojamientos dotaciones con la edificación de 2.000 nuevas unidades en todo Euskadi

Andrea Cimadevilla

Andrea Cimadevilla

Viernes, 24 de octubre 2025, 10:45

Comenta

El Gobierno vasco probará en Leioa y Miribilla el plan para construir pisos públicos sobre los tejados de VPO ya edificadas. La medida ha sido ... anunciada este viernes por el consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, en el pleno de control al Gobierno. Ha asegurado que los anteproyectos estarán listos «para el mes de diciembre». «El análisis técnico elaborado nos confirma que en la mayoría de los edificios de cubierta plana es posible añadir en torno a dos plantas retranqueadas sin mayores problemas», ha apuntado el responsable autonómico.

