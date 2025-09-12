El Gobierno vasco mantiene su compromiso de estirar una semana el permiso de paternidad

El Gobierno vasco mantendrá su compromiso de llegar a las 20 semanas de permisos retribuidos de maternidad y paternidad a partir del año que viene. ... Independientemente de la decisión adoptada por el Congreso de los Diputados este martes –que amplía de 16 a 17 semanas el permiso por nacimiento para cada progenitor, al que se podrán sumar otras dos hasta que el hijo cumpla 8 años–, el Ejecutivo autonómico ya tenía sobre la mesa con anterioridad a esta decisión su intención de que el plazo se estirara.

La principal diferencia para el Gobierno vasco tras la aprobación de la medida es que en lugar de añadir 14 días al permiso retribuido que ofrece el Gobierno central, ahora sólo tendrá que incorporar siete para llegar a las 20 semanas prometidas.

Por el momento, no hay una fecha definida para que entre en vigor la semana extra para los ciudadanos vascos que acaban de ser padres, ya que está condicionada a la aprobación de los Presupuestos. Se espera que esto pueda ocurrir a lo largo del próximo año y se aplique a los nacimientos que se produzcan después de ser efectiva.

La idea que maneja el Gobierno vasco dentro de su estrategia para paliar la baja natalidad es que los permisos se extiendan hasta las 24 semanas en 2028 «de manera progresiva». En la actualidad, las personas que acaba de tener un hijo pueden disponer de 17 semanas gracias al permiso de nacimiento. Seis ininterrumpidas son obligatorias tras el parto o adopción y el resto se pueden solicitar durante el primer año de vida del bebé.

A éstas se suma la posibilidad de ampliarlas en otras dos pagadas contempladas para el cuidado de menores de entre 1 y 8 años y que se pueden solicitar a partir del 1 de enero de 2026. En el caso de las familias monoparentales, el cómputo asciende a 32 semanas; 28 por nacimiento durante y 4 por cuidados.