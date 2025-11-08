El funicular de Artxanda estará fuera de servicio tres días El próximo 10, 11 y 12 de noviembre estará disponible un autobús lanzadera cada 15 minutos

Johana Gil Sábado, 8 de noviembre 2025, 19:18

El funicular de Artxanda estará fuera de servicio durante toda la jornada, los próximos días 10, 11 y 12 de diciembre debido a la realización de trabajos de mantenimiento programados. En sustitución, los viajeros tendrán a su disposición un autobús lanzadera, según ha informado el Ayuntamiento de Bilbao. Esta suspensión temporal tiene como objetivo realizar las tareas necesarias para «garantizar la seguridad y fiabilidad del sistema».

Durante estos días, se pondrá en marcha el servicio alternativo cada quince minutos, que cubrirá el mismo recorrido entre el centro de la ciudad y la cima de Artxanda. Operará la línea E5 de Bilbobus y mantendrá sus tarifas y normas de uso habituales. El horario desde la plaza Funicular será entre las 7.15 y las 21.30 horas, mientras que para descender desde el monte será de 7.45 a 22.00 h.

Es importante señalar, siguiendo la normativa vigente de la empresa de transporte público, no se permitirá el acceso con bicicletas ni con animales a bordo.

Además, el servicio de la línea A7 continuará funcionando con normalidad, ofreciendo a los usuarios una opción adicional para acceder a Artxanda hasta el próximo jueves, cuando se tiene previsto que el funicular funcione de nuevo.