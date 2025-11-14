El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Imagen de hace unos días de usuarios en una estación de metro. Jordi Alemany

Etxanobe contempla medidas excepcionales para prorrogar los descuentos en el transporte en Bizkaia

La diputada general destaca que el CTB es «plenamente competente» para establecer las tarifas, después de que la medida fuese rechazada por el Gobierno vasco debido a las dudas legales

Laura González

Laura González

Viernes, 14 de noviembre 2025, 14:15

Comenta

La diputada general, Elixabete Etxanobe, está dispuesta a prorrogar a los vizcaínos el descuento en el transporte público a partir del 1 de enero. Pese ... a que este pasado miércoles se celebró una tensa sesión extraordinaria del Consorcio de Transportes de Bizkaia (CTB), que ha dejado en el aire las tarifas que se aplicarán con la llegada del nuevo año, la responsable del ente foral espera poder desatascar pronto el asunto. «Confío en que se llegue a solucionar. Seguiremos negociando», ha declarado este viernes al término de un evento en Barakaldo en el que ha participado.

