Etxanobe contempla medidas excepcionales para prorrogar los descuentos en el transporte en Bizkaia

La diputada general, Elixabete Etxanobe, está dispuesta a prorrogar a los vizcaínos el descuento en el transporte público a partir del 1 de enero. Pese ... a que este pasado miércoles se celebró una tensa sesión extraordinaria del Consorcio de Transportes de Bizkaia (CTB), que ha dejado en el aire las tarifas que se aplicarán con la llegada del nuevo año, la responsable del ente foral espera poder desatascar pronto el asunto. «Confío en que se llegue a solucionar. Seguiremos negociando», ha declarado este viernes al término de un evento en Barakaldo en el que ha participado.

Su idea está en prorrogar estos incentivos (y elevarlos al 50%) hasta el próximo 20 de febrero, independientemente de lo que vaya a hacer el Gobierno central, que ha venido apoyando estas políticas desde el final de la pandemia, pero que aún no ha movido ficha de cara al próximo ejercicio. Precisamente por ello, por esta incertidumbre, la propia Etxanobe ha asegurado que convocó ella misma la sesión del CTB, «para ofrecer un marco de garantía», pero perdió la votación, pese a que su partido, el PNV, cuenta con la mayoría en el foro (14 de 26 representantes). Dudas «jurídicas y económicas» de los socialistas y también de los jeltzales, han impedido dar el paso.

Ante este escenario, y según ha desvelado la diputada general, se contempla, como viene en la normativa, «un procedimiento de urgencia, absolutamente excepcional, que tendrá que estar justificado y avalado por los servicios jurídicos». Mientras se analiza su posible aplicación, seguirá intentando acercar posturas, aunque no hay ninguna fecha de una próxima reunión sobre la mesa. «Mi objetivo es seguir negociando y llevar la propuesta nuevamente. Es mi compromiso con la ciudadanía», ha afirmado, resaltando que se encuentran «en una fase de estudio».

Este plan que se quiere ejecutar sin que el Gobierno central haya promovido aún un decreto que sirva como paraguas legal, como sí había sucedido en los últimos tres años, contó solo con 9 votos (8 del PNV y el del alcalde independiente de Etxebarri), al haberse ausentado los consejeros jeltzales del departameno de Hacienda del Gobierno vasco. Sobre las dudas «jurídicas y económicas» del PSE, Etxanobe ha asegurado que «son ellos los que las tienen que aclarar», afirmando que el aval que dieron a su propuesta los servicios jurídicos y técnicos propios del CTB era «absoluto». Cuestionada posteriormente por este periódico por la posición tomada por su propio partido en el Ejecutivo autonómico, ha eludido entrar en ese aspecto. «Lo que me toca es hablar por mí y por la postura de la Diputación».

En ese sentido, la responsable foral ha dejado claro que el CTB es «plenamente competente para establecer las tarifas que considere oportunas, con independencia de lo que vaya a hacer el gobierno de Sánchez», afirmando que esta medida de prórroga también la llevaron a cabo en 2024, «sin ningún tipo de problemas».

«No entiendo de dónde pueden venir esas dudas, pero es bueno que hablemos, que se aclare todo y ver si somos capaces de llegar a un acuerdo en este tema tan relevante para la ciudadanía», ha añadido. Este pasado miércoles fue la segunda ocasión en apenas una semana en la que el CTB abordaba el ahora espinoso asunto de la prórroga de los descuentos. El pasado día 6 se dejó sobre la mesa, al no haber sintonía entre los consejeros. En esta útima ocasión Etxanobe insitió remarcando que su plan gozaba del visto bueno de la secretaria y del interventor de la entidad, funcionarios independientes encargados de velar por la legalidad de las decisiones adoptadas, pero no ha sido suficiente.