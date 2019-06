El calor dispara el consumo eléctrico Niños se divierten jugando en fuentes de Bilbao. La ola de calor ha hecho crecer el pico máximo de consumo por encima de los 36.000 megavatios en la península YOLANDA VEIGA Miércoles, 26 junio 2019, 15:32

Casi 4.000 megavatios más de consumo en hora punta que un día cualquiera. Es el gráfico incremento de demanda energético que se ha registrado hoy, en el primer pico de la ola de calor, que ha elevado el mercurio por encima de los 35 grados en Bizkaia. Y más de lo mismo se espera para mañana.

Red Eléctrica Española mide en tiempo real la demanda de energía eléctrica en la península (no hay datos por comunidades). Y al máximo de la jornada se ha llegado pasada la una y media. En ese momento el consumo ha escalado hasta los 36.129 megavatios, cuando lo normal estos días son 32.000, lo que supone un incremento en torno al 12% en ese momento. Esta cifra es la resultante de sumar la demanda de todo lo que está enchufado, tanto en hogares, como en empresas, comercios...

La forma de la gráfica es similar todos los días del año, con picos de consumo a mediodía y un repunte a la noche, en el momento en el que medio país está viendo la televisión.

Lo llamativo de estos días de tanto calor es cuánto se curva la gráfica. Y se ha ido curvando significativamente desde el comienzo de semana. El lunes, cuando el ambiente era agradable pero no sofocante, el pico de demanda no llegó a mediodía a los 31.000 megavatios. Ayer, que ya se notaba bien la subida del mercurio, se rozaron los 35.000. Y hoy se ha superado los 36.000. Esto es, el incremento de consumo eléctrico ha sido hoy a mediodía casi un 18% más alto que hace solo dos días. Y mañana no se espera que sea menos.